Les insolvències de les empreses proliferen pel final de les ajudes del Govern

A Espanya hi havia 47.210 empreses ajudades o assistides per l’Estat al mes de juny, segons l’estudi elaborat per Informa D&B, però el final de la moratòria concursal va desconnectar la respiració assistida de moltes d’aquestes. Només al novembre, els concursos de creditors es van disparar un 71,5%, fins als 693, segons el Col·legi de Registradors d’Espanya. D’aquests, el 73% de les companyies van sol-licitar la liquidació voluntària. «Moltes d’aquestes empreses ja no tenien activitat ni béns», afirma l’advocat Fernando Martínez Sanz, de Martínez Sanz Abogados. Aquesta és la raó per la qual la major part d’aquests concursos eren sense massa, és a dir, que el patrimoni que té la societat «és inferior als crèdits que es generaran en el mateix concurs».

Aquestes companyies, anomenades «zombis» en l’argot concursal, es van aconseguir mantenir a la superfície fins al 30 de juny, data en què va finalitzar la moratòria del Govern espanyol, i ara «tenen el deure de sol·licitar concurs i de tancar la seva activitat en menys d’un any», explica l’advocat de l’Associació d’Ajuda a l’Endeutament, Pepe Domínguez. De fet, les empreses «zombis» ja havien rebut un avís: «A principis d’any l’Agència Tributària va dir que perseguiria aquestes empreses», afegeix Domínguez, per evitar que demanessin subvencions o fons europeus. Segons el vicedegà del Col-legi de Registradors d’Espanya, José Miguel Tabarés, l’augment moderat en el nombre de concursos «era esperable». «Caldrà estar atents a les dades dels pròxims trimestres per veure la magnitud del problema», valora. Per entendre el repunt de fallides d’aquest tipus d’empreses, és necessari anar a la pròpia definició. Una empresa «zombi» o vulnerable és aquella amb beneficis que no aconsegueixen cobrir els seus costos financers i sobreviuen gràcies a refinançaments dels seus deutes. La gran irrupció d’aquestes empreses coincideix amb la crisi del 2008, i es va magnificar amb l’esclat de la pandèmia el 2020. Segons les estimacions de la Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas), la covid va augmentar el risc de «zombificació» en un interval d’entre el 17% i el 25%. Concursos exprés Les insolvències també coincideixen amb l’entrada en vigor de la reforma de la llei concursal. Des del 26 de setembre, els concursos han flexibilitzat els seus processos i documentació, per això moltes empreses han sol·licitat anar a concurs. «La mateixa reforma ha introduït una seguretat jurídica més significativa», explica Martínez Sanz, i creiem que alleujarà bastant les empreses, sobretot en un tipus de concursos de creditors que no tenen res i l’únic que feien era generar paper al jutjat». En tot cas, els experts asseguren que no s’ha produït una allau d’altres concursos que tinguin actius, tal com s’havia pronosticat durant la primera meitat de l’any. Més de la meitat de les fallides se solucionen el mateix dia, concretament a través de concursos exprés, sobretot per a aquells que ja no tenen res a liquidar. En els primers nou mesos de l’any, aquest tipus de concursos s’han disparat un 69% respecte el mateix període de l’any anterior i la previsió és que «continuaran creixent el 2023», segons apunta el president del Col·legi Oficial Gestors Administratius de Madrid (Icogam), Fernando Santiago Ollero. «Si poden ser exprés, serà millor, més ràpid i amb menys complicacions i despeses», indica. «Al final són una solució per als jutjats per no encallar-se, per als creditors, que saben que no cobraran, i per als deutors, perquè el concurs ordinari es dilata en el temps», exposa l’advocat de l’Associació d’Ajuda a l’Endeutament. Les micropimes, les que no superen els 10 empleats, protagonitzen la major part dels 7.062 concursos registrats el 2021 amb un increment del 39,86% respecte l’any anterior. I la major part pertanyen al sector del comerç, el que més fallides ha registrat: en el tercer trimestre del 2022, el petit comerç va registrar 341 concursos davant dels 190 declarats en el mateix període de l’any anterior, un 55,7% més, segons les últimes dades del Col·legi de Registradors d’Espanya. «La seva matèria primera i el cost laboral que cada vegada genera més costos estan portant a la ruïna molts dels comerciants», argumenta Domínguez. «En aquestes circumstàncies, sense que les ajudes hagin arribat als més petits, estranya algú que creixin els concursos i els tancaments?», apunta el president de l’Icogam.