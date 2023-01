Succeeix en moltes ocasions que un producte arriba a la nostra vida de manera casual i, de sobte, es converteix en una cosa imprescindible per a nosaltres. I això és, precisament, el que ha succeït amb un dels productes que Mercadona es disposa a retirar.

Va triomfar poc després de sortir a la venda, es va fer viral gràcies a les opinions i experiències que els usuaris compartien en TikTok i, ara, desapareixerà dels lineals de venda de la cadena valenciana de supermercats.

Així ho ha revelat una influencer especialitzada en Mercadona, qui assegura que li "agrada molt" el producte i que l'utilitza de continu, a més de cantar els múltiples beneficis d'aquest, una cosa per la qual diu no entendre a què es deu la retirada pel fet que, en principi, les vendes d'aquest element són bones.

No obstant això, específica que Mercadona retira aquest producte "de moment", sense entrar a anunciar si el recuperarà en breu després de millorar la fórmula o, per contra, ho farà desaparèixer definitivament de les seves prestatgeries.

Moltes de les seves seguidores, al saber de la notícia, han mostrat també el seu malestar en xarxes socials i és d'esperar que, en breu, siguin molts més els clients i assidus a aquest producte que expressin el seu descontentament al gegant dels supermercats.

Es tracta del Mist d'Aigua de Roses, una boira que es ruixa sobre el rostre o el cos i que proporciona hidratació, suavitat i una subtil aroma a aquesta flor. El producte, com dèiem, es va fer viral poc després de sortir als lineals de venda pel fet que els usuaris estaven més que satisfets amb els resultats que oferia per al seu preu: 3,5 euros pel pot de 100 ml.

La boira facial o esprai d'Aigua de Roses es recomana per a netejar i refrescar la pell al matí. A més, és perfecta per a facilitar la producció de col·lagen, reduir estries i altres marques en la pell, així com per a calmar el rostre del rostre. Està repleta d'antioxidants que ajuden a rejovenir la pell i detenen en la mesura que sigui possible el pas del temps.