Olot ha contractat dotze persones per suport a actuacions de neteja, convivència i inserció laboral. Tres tècnics donen suport en les tasques de millora de l’ocupabilitat i potenciar les competències transversals dels veïns i veïnes del Nucli Antic.

Els operaris vetllen per retirar grafits, deixalles, neteja d’embornals i fonts així com el control de les andròmines i residus a la via pública i la millora en general de l’entorn públic del Nucli Antic d’Olot. El contracte és de nou mesos i un dels membres de l’equip treballa com a supervisora. D’aquesta manera, les persones contractades donen suport a les brigades municipals realitzant neteges extraordinàries i procurant pel manteniment de la ciutat. Es tracta d’una nova edició dels programes d’experienciació que permet donar feina a persones que es trobaven a l’atur, veïnes del Nucli Antic d’Olot, ampliant les seves competències de base i tècniques i també millorant la seva autoestima.

D’altra banda, i també dins el programa Treball als Barris, ja s’ha iniciat una nova edició del projecte de Suport en Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Suport NTIC) a l’Aula de Recerca de Feina. Com és habitual, l’Ajuntament d’Olot ha contractat a un tècnic que fins al mes d’abril atén els usuaris i usuàries en recerca activa de feina que visiten l’Aula Oberta de DinàmiG aportant-los ajuda i suport tècnic. Paral·lelament, i dins el mateix programa, també s’ha donat continuïtat a tres persones, que treballen com a tècniques d’inserció sociolaboral. Des de principis del mes de desembre, també està operativa una agent cívic