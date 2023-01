Les ciutats de Barcelona, Girona i Tarragona van tancar l'any passat amb un increment del preu del lloguer superior a la variació anual de l'IPC, que al conjunt de l'Estat es va situar en el 5,7% i a Catalunya en el 5,2%. Concretament, segons Idealista, la capital catalana va liderar aquest augment tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, amb un increment del 25,7% (19,3 euros per metre quadrat); seguit d'Alacant, amb un 23,4% (9,5 euros); València, amb un 20,9% (11,3 euros); i Màlaga, amb un 20,7% (12 euros). A continuació, ja se situa Girona, amb una pujada del 19,2% (11,1 euros per metre quadrat); mentre que a Tarragona ha sigut del 7,4% (9,2 euros). En canvi, a Lleida va pujar un 0,6% (7,6 euros).

Pel que fa a grans poblacions que no són capital, a Catalunya destaca l'augment del 18,7% a Santa Coloma de Gramenet (12,2 euros per metre quadrat); seguit de Cornellà de Llobregat, amb un 13,4% més (13,3 euros); de Sant Boi de Llobregat, amb un 12,3% (11,3 euros); de l'Hospitalet de Llobregat, amb un 11,5% (14,5 euros) i de Sant Cugat del Vallès, amb un 9,3% (14,6 euros). Altres increments han estat del 8,9% a Terrassa (10,5 euros); del 7,5% a Badalona (12,5 euros) i el 6,5% a Sabadell (10,6 euros). En canvi, d'altres com a Mataró, pugen un 2,9% (10,7 euros). A les comarques de Tarragona, també destaca la pujada del preu del lloguer a Reus, amb un 11,8% (7,8 euros per metre quadrat). Al conjunt de l'Estat, el preu mitjà del lloguer d'habitatges va pujar un 8,4% interanual a tancament del 2022, també per sobre la inflació, segons dades recollides per Idealista. Es tracta de 2,7 punts percentuals més que la taxa d'inflació registrada al desembre, publicada divendres passat per l'Institut Nacional d'Estadística. Només en tres capitals de província el preu del lloguer ha caigut: Palència (-4%), Còrdova (-0,3%) i Zamora (-0,1%) i hi ha grans capitals que han pujat per sobre Múrcia (3,7%), Saragossa (4,6%) o Sant Sebastià (5,2%).