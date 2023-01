Les indemnitzacions de l’assegurança agrària a Catalunya han arribat al seu màxim històric, amb 137 milions d’euros. En el cas de la província de Girona, li han correspost 5,2 milions.

La companyia estatal Agroseguro ha duplicat les indemnitzacions abonades al 2021 i les de l’any passat representen la xifra més elevada dels 42 anys d’història de l’assegurança agrària. Més de 90 milions d’indemnitzacions corresponen als danys provocats per la greu gelada que hi va haver durant els primers dies d’abril i que va afectar seriosament molts cultius de fruita dolça de les comarques de Ponent. Concretament, Agroseguro ha abonat 115,8 milions a productors assegurats de les comarques de Lleida, principalment de fructicultura i herbacis extensius.

Per demarcacions, més enllà de les comarques gironines, les indemnitzacions abonades als agricultors i ramaders assegurats a Lleida han pujat fins a 115,80 milions, ja que es tracta de la principal zona fructícola de Catalunya i per tant la més afectada per les gelades de l’abril. La resta, se separa entre Barcelona (8,9 milions) i Tarragona (7,5 milions). Segons ha indicat l’asseguradora, més del 96% dels pagaments ja s’han port a terme i per tant se superen els 132 milions abonats als afectats.