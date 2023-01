Les ciutats de Barcelona, Girona i Tarragona van tancar l’any passat amb un increment del preu del lloguer superior a la variació anual de l’IPC, que al conjunt de l’Estat es va situar en el 5,7% i a Catalunya en el 5,2%. Concretament, segons Idealista, la capital catalana va liderar aquest augment tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat, amb un increment del 25,7% (19,3 euros per metre quadrat); seguit d’Alacant, amb un 23,4% (9,5 euros); València, amb un 20,9% (11,3 euros); i Màlaga, amb un 20,7% (12 euros). A continuació, ja se situa Girona, amb una pujada del 19,2% (11,1 euros per metre quadrat); mentre que a Tarragona ha sigut del 7,4% (9,2 euros). En canvi, a Lleida va pujar un 0,6% (7,6 euros).

