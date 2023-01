L'increment dels costos, l'alça dels tipus d'interès i també la falta de sòl urbanitzable passa factura a la construcció gironina. Segons recullen les dades del Col·legi d'Arquitectura Tècnica, durant el 2022 els habitatges contractats -és a dir, aquells dels quals se'n preveu engegar l'obra- han caigut fins a un 23% arreu de la demarcació. Sobretot, on més es nota el descens és amb els pisos. Per contra, però, les rehabilitacions s'impulsen i arriben a créixer fins a un 70%. De fet les reformes que s'han contractat (1.763) superen amb escreix els habitatges de nova construcció (1.394). La presidenta del col·legi, Carme Domènech, s'encomana a les rehabilitacions i a les ajudes dels fons Next Generation perquè marcaran "el futur" del sector.