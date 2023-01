La incertesa econòmica, l’increment dels costos, l’alça dels tipus d’interès i també la falta de sòl urbanitzable ha afectat de manera directa al sector de la construcció gironí. Durant el 2022 les rehabilitacions d’habitatges van créixer un 70% respecte al 2021, segons recullen les dades del Col·legi d’Arquitectura Tècnica. Tanmateix, durant aquest darrer any els habitatges d'obra nova contractats, és a dir, aquells que encara s’han de desenvolupar, van caure fins a un 23% arreu de la demarcació. Sobretot, on més es nota el descens és amb els pisos. De fet, les reformes que es van contractar (1.763) superen considerablement els habitatges de nova construcció (1.394).

La presidenta del col·legi, Carme Domènech, assegura que «la rehabilitació és el futur del sector, tant amb els fons Next Generation com sense», ja que les ajudes procedents dels fons encara impulsaran més les reformes. Domènech explica que encara s’està «molt a l’inici» de la tramitació d’aquestes ajudes, de fet, a la demarcació tan sols hi ha 215 expedients de rehabilitació actius. «Per això, creiem que el futur és aquest, i que en anys successius les dades de reformes encara aniran molt més a l’alça», diu la presidenta del col·legi.

Si ens fixem en la contractació a les diferents comarques de Girona, el Ripollès o l’Alt Empordà van registrar considerables pujades, +101,45% i +97,42% respectivament. Al Ripollès els habitatges contractats van passar de 69 a 139, amb un creixement tant d’obra nova com de rehabilitació. A l’Alt Empordà la contractació d’obra nova va caure, de 199 al 2021 fins a 174 l’any 2022, tanmateix, les reformes contractades van registrar una gran pujada, de 229 a 671 aquest darrer any.

Les contractacions també van pujar a altres regions de la província com a la Selva (+23,55%) o la Garrotxa (+16,31%). En canvi, totes les altres comarques de Girona van registrar una baixada de les contractacions d’obra nova i rehabilitació, essent la més pronunciada al Pla de l’Estany (-36,87%). La segueixen el Gironès (-18,68%), la Cerdanya (-12,42%) i el Baix Empordà (-10,01%).

Menys habitatges acabats

Durant l'any passat a les comarques gironines es van acabar 1.373 habitatges nous. Són un 4,65% menys en comparació amb el 2021 i, per primer cop després de quatre anys, es trenca la tendència a l'alça que s'havia registrat. El descens s'explica perquè es van acabar menys pisos (de 849 es passa a 739) mentre que, per contra, es van fer més cases (de 591 a 634).

Si es passa la lupa per comarques, aquelles on es van acabar més habitatges nous son el Gironès (325) seguit del Baix i l'Alt Empordà (212 i 194, respectivament). Però si en comptes de números absoluts allò que es fa és comparar la diferència amb el 2021, allà on l'obra nova va caure més és al Pla de l'Estany (-28%), a la Selva (-25%) i a l'Alt Empordà (-16,7%).

Per contra, a diferència del què passa amb l'obra nova, durant l'any passat la rehabilitació va anar a l'alça. Perquè mentre que durant l'any passat es van enllestir 983 reformes a les comarques gironines, el 2021 n'havien estat 942 (és a dir, un 4,35% més).

Sumant l'obra nova i la rehabilitació, a la província de Girona es van acabar 2,356 habitatges l'any 2022, un 1,13% menys que un any abans, quan es van finalitzar un total de 2.383 habitatges a la demarcació.

Segons explica la presidenta del col·legi, al darrere de la caiguda de l'obra nova hi ha diversos factors. Domènech detalla que a l'encariment de les matèries primeres i l'energia, s'hi suma també l'alça dels tipus d'interès i altres motius estretament relacionats amb el sector immobiliari, com «la falta de sòl urbanitzable, la manca de mà d'obra qualificada i el fet que els promotors no han tirat endavant projectes davant la incertesa jurídica i l'allargament dels tràmits per obtenir llicències», assegura la presidenta del col·legi.

D’altra banda, Carme Domènech explica que la crisi de la Covid encara continua essent un problema per als compradors estrangers. Durant el 2022 tan sols 97 van contractar habitatges a la demarcació, un descens del 9,34% en comparació amb el 2021. La costa continua sent la zona predominant per als estrangers, perquè les poblacions més escollides són Roses, Begur i Castelló d'Empúries.