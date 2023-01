Tradeinn, amb seu a Celrà, continua consolidant el seu creixement que l’ha portat a convertir-se en un dels referents del comerç electrònic a nivell espanyol. Les seves botigues en línia van tancar el 2022 amb unes vendes de 433 milions d’euros el que suposa un creixement del 14% respecte la xifra de negoci de l’any anterior. Per a 2023, la previsió de la companyia és arribar a 500 milons d’euros, però manté en l’horitzó l’objectiu d’arribar a ser una empresa que facturi mil milions.

David Martín, CEO i fundador de Tradeinn, valora molt positivament les dades, obtingudes en un context «molt complicat». «L’elevada inflació, la Guerra d’Ucraïna, la possibilitat que grans marques no disposessin de suficent estoc per a subministrar, van generar una incertesa que hem sabut superar i seguir creixent», afegia Martín.

Tradeinn té els seus origens en una botiga de submarinisme que estava a punt de tancar i que Martín -procedent d’Eurekakids- va revitalitzar gràcies a la venda per internet. Va ser l’origen d’un negoci que va anar creixent amb webs dedicades a altres esports i que va anar canviant d’ubicació fins a instal·lar-se a Celrà. Actualment, compta amb 17 botigues en línia, moltes dedicades a activitats esportives, però també a la moda, la tecnologia, el bricolatge o a productes per al públic infantil.

De totes elles, la que més va créixer el 2022 va ser Bikeinn, dedicada al ciclisme. Amb un increment de la facturació del 30%, el CEO de la companyia destaca que, el sector de la bicicleta va viure un boom de vendes els anys 2020 i 2021, i que seguir creixent a aquest ritme és «molt gratificant».

Atribueix part de l’èxit al fet que van decidir fer un esforç inversor molt important per acumular estocs de producte molt per sobre el que havien fet altres anys amb previsió de possibles problemes de subministrament. Va ser una estratègia guanyadora i que els va proporcionar avantatges respecte la competència que ha vist com, en alguns casos, patia descensos de facturació.

A banda del ciclisme, altres botigues de Tradeinn va créixer per sobre el 20%, com la dedicada a la moda (Dressinn), a productes per a motards (Motardinn), o la dedicada als esports de raqueta (Smasshinn).

Un dels punts culminants de l’exercici va ser la Black Week, l’avantsala de les festes de Nadal. Aquells dies van tenir una mitjana de 30.000 comandes al dia, i un pic el divendres 25 de novembre de 54.000, amb un creixement del 30% respecte al mateix període que el 2021.

Fa uns mesos, Tradeinn va ampliar la seva superfície logística a Celrà fins a superar els 30.000 metres quadrats, el que li permet afrontar futurs creixements.

Més de 600 treballadors

Actualment, Tradeinn dona feina a més de 600 treballadors, més de 400 dels quals estan ocupats a les instal·lacions de Celrà. A aquests, cal afegir-hi empleats temporals procedents d’ETT i més d’un centenar de persones que treballen a través d’empreses subcontractades en diferents països per donar servei d’atenció al client 24 hores al dia set dies a la setmana.

Entre els secrets que expliquen el creixement de la companyia hi ha treballar sempre amb primeres marques, una anàlisi detallada de la competència que li permet canviar els preus dels productes cada poques hores per a ser més competitius, i una estudiada inversió en màrqueting on line i posicionament dels seus portals.