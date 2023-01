Els treballadors demanen que l’administració entri en la gestió de Nylstar

El comitè d’empresa de la tèxtil Nylstar de Blanes ha demanat, en una compareixença a la Comissió d’Empresa i Treball del Parlament de Catalunya, la mediació o la intervenció de la gestió de l’empresa per part de l’administració per reconduir la situació que viu la companyia.

El president del comitè, Xavier Cherino, ha assegurat que l’empresa actualment té «un deute acumulat d’aproximadament 10 milions d’euros». D’aquest total, la companyia deu sis milions a l’administració, segons Cherino. D’aquesta quantitat, quatre milions es corresponen a un crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF) que Nylstar va rebre l’any 2014. Per aquest motiu, des del comitè d’empresa, consideren que l’administració ha de contribuir de manera directa, amb la intervenció de la gestió o la mediació entre els treballadors i la direcció, en el futur i el funcionament de la companyia tèxtil. Cherino creu que aquesta actuació pot servir «per trobar les solucions pertinents amb un pla de viabilitat que garanteixi la continuïtat de l’activitat», després que la direcció de Nylstar hagi refusat diferents propostes del comitè per intentar millorar la situació de l’empresa.

La direcció no compareix

El gerent de l’empresa, Alfonso Cirera, també va estar convocat al Parlament per comparèixer. Segons han detallat alguns diputats durant la comissió i el president del comitè, Cirera es va personar al Parlament, però va marxar pocs minuts abans de ser cridats a la sala per iniciar la intervenció.

El comitè qüestiona el model de gestió de l’empresa per part de Cirera i també el model productiu de l’empresa. De fet, els treballadors han mostrat el seu desconcert pels diferents esdeveniments a l’empresa en els darrers mesos.

La tèxtil de Blanes va anunciar el passat 10 de gener la retirada de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que suposava l’acomiadament de 24 treballadors, tan sols un dia abans del darrer dia de negociació i sense previ avís. De fet, els treballadors asseguren que encara no saben els motius que van portar a l’empresa a canviar de parer. L’endemà a la retirada de l’ERO, la companyia va traslladar 40 tones de teixit a un altre magatzem i un dia després, el 12 de gener, es va registrar un canvi de nom de la companyia. Tots aquests moviments preocupen als treballadors, que, tot i demanar a l’empresa una reunió, continuen sense conèixer els motius d’aquestes decisions una setmana després.

La producció de Nylstar continua aturada i els treballadors detallen que no coneixen si hi ha previsions de tornar a engegar l’activitat. «Sense tenir activitat d’on sortiran els diners per pagar les nòmines d’aquest mes de gener? No tenim gaire clar que Nylstar tingui continuïtat amb la gestió que s’està fent de l’empresa», va explicar Cherino.

A més, la companyia elèctrica que oferia energia a Nylstar va tallar el subministrament a l’empresa el passat setembre, la tèxtil va optar per solucionar-ho amb generadors de gasoil. Des del comitè també relaten que al desembre es va tallar el subministrament de gas. Ara, l’empresa a instal·lat dipòsits de gas propà. Dos moviments que fan pensar als treballadors que aquesta despesa hauria de servir per reactivar la producció, malgrat que les incerteses continuen.