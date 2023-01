Les empreses gironines registren un rècord històric d’exportacions

L’economia gironina consolida el seu nivell d’internacionalització a passos de gegant. Entre gener i novembre de 2022, les empreses gironines van superar els 7.000 milions d’euros en vendes a l’exterior, el que suposa un nou rècord històric anual d'exportacions, a falta de sumar el desembre a l’estadística.

Segons es dades publicades ahir pel Ministeri d’Economia, el comerç exterior gironí registra un creixement del 20,4%, el més elevat de les quatre províncies catalanes. Per sectors, l’agroalimentari ha crescut un 17,6% (amb unes vendes acumulades de 2.964,6milions), seguit el químic-farmacèutic (1.302 milions amb un increment de vendes del 17,7%).

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins (al llarg de l’any, les empreses de la demarcació hi han fet vendes per valor de 1.774,35 milions). A aquest mercat, el segueixen Itàlia, Alemanya, Portugal, la Xina i el Regne Unit.

Càrnies, les farmacèutiques i fabricants de maquinària són els sectors amb més dinamisme dels últims mesos

Les últimes dades del ministeri mostren com els exportadors gironins han agafat velocitat de creuer en el darrer trimestre. Així al novembre -últim mes amb dades disponibles- el creixement de les vendes a l’exterior va superar el 27% impulsat per les empreses càrnies, les farmacèutiques i els fabricants de maquinària.

Evolució a Catalunya i Espanya

En la mateixa línia, les exportacions catalanes i espanyoles segueixen a l’alça amb creixements acumulats del 17,3% i del 23,6% respectivament. Les exportacions catalanes entre el gener i el novembre del 2022 representen el 24,3% del total espanyol, mentre que les de Madrid són el 15,1%.

Pel que fa a les importacions, Catalunya ha comprat a l’exterior entre gener i novembre del 2022 per valor de 102.953,4 milions d’euros, un 25,2% més, cosa que implica un saldo de comerç negatiu de -16.323,7 milions en l’acumulat de l’any, prop del doble que els 8.395,3 milions del mateix període del 2021.

En el conjunt d’Espanya, les importacions en l’acumulat fins al novembre del 2022 han costat 420.714,1 milions d’euros, un 35,8% més, amb un saldo negatiu de 63.602,9 milions d’euros.

Perspectives per al 2023

De la seva banda, l’Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades (Amec) situa els Estats Units, els Països Baixos i la Xina com els tres principals mercats de les empreses catalanes pel 2023. Segons l’Informe de Prospectiva de Mercats publicada aquesta setmana per aquesta entitat -que compta amb una important presència d’empreses gironines- , durant aquest any els Estats Units continuaran liderant el rànquing gràcies a la «resiliència» del país davant les crisis i «l’avantatge comparatiu» que té l’oferta de l’Estat en «molts sectors». De fet, el document apunta que és un dels «pocs mercats estables» per fer negocis. Sobre la Xina, l’Amec ha celebrat que, tot i els «signes d’estancament» del país en el sector immobiliari, es mantingui entre els principals mercats per la seva «gran capacitat».

Sobre els Països Baixos, l’associació d’empreses industrials ha indicat que es tracta d’un mercat «de molt fàcil accés». A Europa destaca també França, ja que en aquest cas no es pateix pels problemes logístics; i Polònia, per la quantitat de fons europeus que rep.

«Davant de la volatilitat de l’entorn, les estratègies del passat només són útils parcialment».

A l’Àsia, l’Amec també ha assenyalat l’Índia i Indonèsia pel seu «dinamisme» i les oportunitats que estan generant de manera progressiva en diferents sectors. A banda dels països que apareixen al rànquing, l’associació ha situat Ghana i Mèxic com a països que també es troben en «bona posició» entre els mercats de les empreses catalanes.

Després de tot, el president de l’Amec, Joan Tristany assegura que «davant de la volatilitat de l’entorn, les estratègies del passat només són útils parcialment». Per aquest motiu ha instat les empreses a «abordar reptes nous» i «anticipar-se».