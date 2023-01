La compravenda d’habitatges a Girona va créixer un 18% al novembre passat en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, fins a les 1.326 operacions, segons les dades provisionals de l’INE. Es tracta del millor novembre de la sèrie històrica, iniciada al 2007.

A Catalunya on les vendes es van enfilar fins les 8.822 operacions, amb un creixement del 19%, també es van registrar xifres de rècord. Del total, 1.385 eren habitatges nous mentre que 7.437 eren de segona mà, mentre que 8.188 es trobaven al mercat lliure i 634 eren de protecció oficial. Catalunya, a més, va ser la tercera comunitat amb un creixement més destacat, només superada pel País Valencià (+25,8%) i el Principat d’Astúries (+25,6%). Al conjunt de l’Estat, l’increment va ser més moderat, del 10,8%, amb 55.132 compravendes.

Al conjunt de l’Estat, es van registrar 55.132 operacions de compravenda al novembre de l’any passat, un 10,8% més que el 2021. El 92,2% dels habitatges transmesos per compravenda al novembre són lliures i el 7,8% protegits. D’altra banda, el 19% eren nous i el 82% de segona mà.

Els portals preveuen caigudes

Els portals immobiliaris preveuen caigudes moderades a les compravendes d’habitatge durant els pròxims mesos, quan comencin a reflectir-se en les operacions les pujades de tipus per part del Banc Central Europeu (BCE), tot i que les xifres corresponents al novembre són les millors des de fa 15 anys.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va informar aquest divendres que la compravenda d’habitatges va pujar un 10,8% al novembre respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar 55.132 operacions, la xifra més gran en un mes de novembre des del 2007, quan es van superar les 56.100 compravendes.

El portaveu d’Idealista, Francisco Iñareta, comenta que aquestes dades «posen de manifest l’extraordinari moment que va viure el sector» l’any passat, encara que adverteix que les xifres «ja comencen a donar mostres de desacceleració».

«És molt probable que durant els pròxims mesos vegem com el mercat comença a plegar-se motivat per un canvi de cicle i per la dificultat més gran d’accés al finançament hipotecari. La reducció en el nombre de compravendes refredarà els preus durant el 2023, tot i que és molt poc probable que assistim a caigudes generalitzades», pronostica Iñareta.

El director d’Estudis de pisos.com, Ferran Font, també assenyala que, malgrat les «xifres rècord», el mercat segueix «amb tendència a moderar-se, sense assolir encara els registres negatius». També preveu que els valors negatius arribaran «més aviat que tard».

Per part seva, la directora d’Estudis de Fotocasa, María Matos, assegura que el 2022 «es convertirà en el nou any daurat després del boom del 2007». Alerta que s’ha de tenir en compte que la inflació acabarà «fer efecte a la butxaca de les llars» i reduint la seva capacitat d’estalvi, per cosa que és previsible que «es moderi la compravenda d’immobles».