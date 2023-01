Holaluz, companyia tecnològica de transició energètica el propòsit de la qual és crear un planeta 100% sostenible, se situa com a número 1 en el rànquing de Reg ESG de Sustainalytics - l'agència de Morningstar líder en recerca i qualificacions d'ESG i govern corporatiu - en la subcategoria de productors independents d'energia (Independent Power Production and Traders).

L'anàlisi, que valora la gestió del risc de la companyia en capital humà, impacte social i governança corporativa i de producte, col·loca a Holaluz en un nivell de risc ESG més baix que en l'anterior avaluació el 2020 (-3,33%), passant de 12 a 11,6 punts. Una puntuació de baix risc global que la posiciona entre el 4% d'empreses amb Nota de premsa 2/5 Nota de premsa millor valoració (menor risc) dins de l'univers de Sustainalytics conformat per 15.000 empreses i entre el 2% dins de la categoria d'Indústria (utilities) d'un total de 712 empreses.

Sustainalytics reconeix, amb aquesta destacada posició, el lideratge d'Holaluz en la transició energètica amb una gestió de riscos ESG que l'agència qualifica com a “forta” i una exposició al risc ESG valorada com a “baixa”.

El ESG Risk Ràting, és una de les principals referències en el mercat de capitals. Avalua un univers de companyies que representa més del 80% de la capitalització total dels mercats borsaris. L'anàlisi identifica en primer lloc els riscos que afecten la companyia per la seva naturalesa (sector, activitat, exposició pública, etc. ) i en segon lloc, els riscos derivats de la seva gestió (transparència, criteris que regeixen la governança, polítiques d'igualtat, etc.) Això suposa l'anàlisi de més de 450 dades per a avaluar 70 variables al voltant de l'ESG que donen com a resultat un nivell de risc que inversors de tot el món prenen com a variable per a invertir o no en una companyia.

“Reduir el nivell de risc i aconseguir la primera posició en el rànquing de reg ESG de Sustainalytics en la nostra categoria és la confirmació que continuem sent fidels al nostre propòsit en tots els àmbits del nostre negoci. Aquesta fita, al costat del nou enfocament estratègic de la companyia en el negoci de solar, consoliden el lideratge d'Holaluz en la transformació del sector amb un model de negoci d'impacte que respon al repte global del canvi climàtic”, declara Carlota Pi, cofundadora i CEO d'Holaluz.

ADN ESG

Holaluz es va crear amb la convicció que les empreses han de ser eines per a canviar el món i amb la visió de crear un planeta 100% renovable. Gairebé dotze anys després i fidel al seu propòsit, Holaluz és pionera a impulsar un canvi estructural per a tot el sistema energètic: La Revolució de les Teulades.

Amb només dos anys de vida, La Revolució de les Teulades és l'aposta d'Holaluz per a fer que el món es mogui gràcies a l'energia renovable, convertint cada m² de teulada en electricitat 100% verd i barata per a tots. Un moviment que persegueix transformar el model de generació d'electricitat vigent - centralitzat i 3/5 Nota de premsa no renovable - a un model que combina la generació centralitzada amb la distribuïda i que es palanqueja íntegrament en l'energia verda.

A més, Holaluz és soci del Pacte Mundial de l'ONU com a part del seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i forma part de la iniciativa Business Ambition for 1.5 °C de les Nacions Unides amb la finalitat de treballar en els objectius Net Zero alineats amb l'Acord de París segons la Science Based Target Initiative (SBTI).