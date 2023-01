Els experts preveuen una frenada de l’ocupació encara que continuarà a l’alça

El mercat laboral va arribar a la recta final del 2022 amb la llengua fora, com un corredor de fons que acumula quilòmetres a bon ritme. L’ocupació fa dos anys que no només es recupera, sinó que deixa enrere i supera les xifres registrades abans de la pandèmia. A Espanya mai hi ha hagut tants treballadors en actiu de manera simultània com n’hi ha ara: 20,3 milions de persones, per ser exactes, estaven donades d’alta el desembre del 2022.

Un rècord que no és incompatible amb la frenada que ha experimentat l’expansió de l’ocupació en els últims mesos, desgastada pels efectes de la inflació i la guerra a Ucraïna. Fins ara el mercat laboral ha sigut un bastió de certesa en un entorn ple d’incerteses, una cosa inèdita a Espanya. I per al 2023 les previsions són que aquesta tendència es mantingui. És a dir, l’ocupació creixerà -la incògnita en les estimacions és quant-, a costa de fer-ho a un ritme més baix que els anys anteriors i la seva evolució serà considerablement més estable del que promet ser la inflació o el PIB.

Les perspectives per a l’any que ve són, en l’actual context en què el fantasma de la recessió recorre Europa i gegants com Alemanya ja es preparen per a aquesta, relativament bones. El Govern central anticipa un creixement del 2,9%, per sobre de les previsions d’evolució del PIB i que situaria la xifra total d’ocupats en els 21 milions de treballadors; un nou rècord històric.

La de l’executiu central és l’estimació més optimista, en contraposició als càlculs disponibles des del sector privat i altres organismes. El Banc d’Espanya, per exemple, estima un creixement de les hores totals treballades del 0,5% per al 2023, que si bé es manté en positiu, és substancialment més baix que el 4,1% registrat un any abans. Mesurar l’ocupació mitjançant les hores treballades i no tant a través del nombre de llocs de treball creats pot adquirir en aquest curs especial rellevància, tenint en compte la proliferació de fórmules de treball estables, però intermitents, com és el cas dels contractes fixos discontinus després de l’última reforma laboral.

Resultat conservador

El resultat de la predicció del Banc d’Espanya sobre l’increment de l’ocupació és tan conservador que fins i tot aquest mateix resultat positiu en hores es pot compatibilitzar amb un lleuger repunt de la taxa d’atur. L’entitat presidida per Pablo Hernández de Cos preveu que aquesta passi de l’actual 12,8% al 12,9%, cosa que es podria explicar no necessàriament per un augment substancial del nombre d’aturats, sinó pel descens de la població activa davant el descens de les expectatives dels aturats de trobar ràpidament feina. Els anys posteriors, el Banc d’Espanya anticipa que l’atur tornarà a baixar, fins al 12% el 2025.

Les agències d’ocupació també han anat elaborant i publicant les seves pròpies càbales sobre com evolucionarà el mercat de treball. Les perspectives per a l’inici de l’any no són entusiastes, si bé aquest és històricament un dels períodes, juntament amb la tardor, més fluixos. Segons estima l’empresa de treball temporal Manpower, set de cada 10 empreses no augmentaran la plantilla durant els tres primers mesos del 2023.

Segons aquests mateixos càlculs, Catalunya, València, Múrcia i les Balears concentraran el principal volum d’incorporacions durant els pròxims mesos, en detriment de la Meseta, els empresaris de la qual no són tan optimistes quant a noves incorporacions i allà el creixement de l’ocupació serà pràcticament zero.

Una altra agència d’ocupació, Adecco, comparteix aquesta perspectiva d’un fluix inici de l’ocupació el 2023. Segons els seus números, el mercat de treball creixerà en afiliats a la Seguretat Social un 0,1% intertrimestral entre gener i març.

Per la seva banda, l’empresa de treball temporal Randstad coincideix amb el Banc d’Espanya en el fet que l’ocupació continuarà creixent, tot i que a un ritme més lent que l’anticipat per l’executiu central. Segons els seus càlculs, dues de cada tres empreses augmentaran la plantilla i el 2023 tancarà amb 20,6 milions d’ocupats i un repunt de la taxa d’atur -anticipat en la mateixa línia que el Banc d’Espanya- del 13,2%. Concretament des de l’ETT anticipen que el 2023 el nombre total d’aturats creixerà un 3,8%, des dels actuals 2,8 milions de persones i fins als 3,1 milions per a final d’any.

En definitiva, les diferents projeccions, amb els seus matisos, anticipen que l’ocupació continuarà creixent el 2023, tot i que a un ritme substancialment inferior que en els dos anys precedents. Projeccions subordinades totes a l’evolució de les diferents incerteses, la irrupció de les quals va obligar a calcular transversalment a la baixa les expectatives que hi havia per a l’any 2022.