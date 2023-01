L’aprofitament de la biomassa forestal

En un país on la superfície forestal representa més del 55% de superfície, gairebé un 30% de la qual és arbrada, el sector forestal hauria de ser un dels motors del desenvolupament econòmic i sociolaboral del medi rural.

La biomassa és la font d’energia autòctona més important a Europa des del 2016, davant dels combustibles fòssils. La biomassa, com a recurs energètic, i els aprofitaments forestals de la indústria del sector de transformació constitueixen dos agents dinamitzadors de l’economia rural amb clars avantatges complementaris en els processos de descarbonització, del compliment d’objectius d’economia circular i, sobretot, en la defensa contra els incendis forestals i l’enfortiment dels nostres boscos. Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, la biomassa i els residus van suposar el 2020 el 19,1% del total (4.541 GWh), molt per sota dels objectius.

Per això, Espanya necessita desenvolupar una gestió forestal de les muntanyes que permeti mobilitzar més biomassa de la manera més eficient. La mobilització d’aquests recursos renovables de manera sostenible contribuirà a assolir els objectius 2030-2050 de la UE, a la independència energètica, la reducció del risc de grans incendis i la generació d’ocupació de qualitat i a un teixit empresarial a zones rurals, assenyalen des de l’Institut de l’Enginyeria d’Espanya. Cada any, la biomassa forestal augmenta en 46 milions de m3, dels quals Espanya només n’aprofita un 40%.