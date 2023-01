Les renovables alerten dels dubtes sobre 100.000 milions en inversions a Espanya

El Govern central ha proposat a la Comissió Europea una reforma gairebé total del mercat elèctric per abaixar els preus a llarg termini i reduir-ne la volatilitat. Brussel·les prepara el procés per introduir canvis en el funcionament del mercat d’electricitat i Espanya s’ha avançat i ha estat el primer estat membre a remetre un pla integral sobre com fer front a la reforma, apostant per fragmentar el mercat actual per tecnologies i imposant contractes i preus fixos a llarg termini per a nuclears, hidroelèctriques i renovables.

La proposta de l’executiu ha preocupat les empreses del sector energètic per suposar un tomb total a les regles de joc actuals, amb la consegüent gran dosi d’incertesa sobre com executar inversions fins conèixer el resultat de la reforma, i perquè el Ministeri per a la Transició Ecològica ha elaborat la seva proposta sense obrir un diàleg previ amb la indústria energètica i sense comptar de moment amb dades detallades de l’impacte econòmic que tindrien aquests canvis. Les principals associacions empresarials de renovables alerten que una reforma tan important com la que proposa el Govern «pot generar dubtes» sobre les inversions previstes per als propers anys al mercat espanyol. L’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA) i l’Associació Empresarial Eòlica (AEE), en què s’integren grans energètiques espanyoles com Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona, Repsol o Cepsa, reclamen un marc jurídic estable que atorgui visibilitat a les inversions. Les associacions de renovables adverteixen que només en el cas d’Espanya hi ha més de 100.000 milions d’euros en inversions potencials en instal·lacions renovables, hidrogen verd, emmagatzematge energètic i infraestructures de xarxa que queden en suspens, la «materialització de les quals depèn d’un marc jurídic estable, predictible i consensuat entre el sector públic i el privat». «La proposta realitzada pel Govern d’Espanya implica canvis a curt, mig i llarg termini que podrien afectar les instal·lacions renovables actualment en operació i les futures instal·lacions previstes», apunten les dues patronals verdes, «per la qual cosa és més necessari si cal comptar amb una postura consensuada entre els diferents actors implicats». Les empreses exigeixen que la reforma del mercat elèctric vagi precedida d’un debat tècnic amb aportacions del sector privat implicat. Les patronals APPA i AEE adverteixen que el ràpid desenvolupament de les renovables dels darrers anys ha estat possible gràcies a «l’aposta de les empreses pel sistema actual dels mercats a curt i a llarg termini» que la proposta del Govern posa en perill. La patronal de les grans elèctriques Aelec -que integra Iberdrola, Endesa i EDP- també ha advertit que el pla de l’Executiu pot generar incertesa i afectar les inversions planejades.