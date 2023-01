Milers de gironins pendents d’una pujada salarial de fins al 40%

Milers de treballadors a Girona estan a l’espera de veure actualitzades les nòmines aquest any després de l’entrada en vigor de l’última capa de la reforma laboral. La nova normativa, que s’ha anat desplegant per fascicles, provocarà que vigilants de seguretat, netejadores, transportistes o cuiners, entre molts altres, vegin incrementats els sous fins a un 40%, segons càlculs sindicals. Una situació que afecta a més de 40.000 treballadors a Catalunya. I és que des de l’1 de gener passat és de compliment obligat que totes aquelles societats on s’aplica un conveni d’empresa no puguin tenir salaris inferiors als del seu homòleg sectorial.

Tot i que el principal objectiu de la norma estrella de la legislatura, econòmicament parlant, és ordenar l’excés de contractació temporal, des d’aquest 1 de gener també tindrà un efecte salarial directe sobre la butxaca dels treballadors. I sobre les condicions de competència entre empreses.

I és que certes companyies, especialment les conegudes com a multiservei, emparant-se en l’anterior reforma laboral, la del 2012 del PP, podien crear els seus propis plecs de condicions i instaurar en les mateixes condicions laborals pitjors que les negociades entre patronals i sindicats a nivell sectorial. Amb els sous, majoritàriament, ancorats al salari mínim.

És a dir, dues societats iguals, amb els treballadors exercint la mateixa tasca, però en una cobrava el salari mínim (SMI) i a l’altra un 20%, 30% o 40% més. Una diferència que, alhora, suposava un llast perquè la segona societat competís amb la primera a l’hora d’oferir el mateix servei al mateix cost. Per exemple, una cambrera de pis d’un hotel de tres estrelles de Barcelona cobra un sou, segons el conveni sectorial, de 1.456,85 euros bruts al mes (en 12 pagues). Mentrestant, si està vinculada a un conveni d’empresa ancorat al salari mínim, la nòmina és de 1.166,66 euros bruts al mes (en 12 pagues), és a dir, un 20% inferior. Des de l’1 de gener, el salari d’aquesta treballadora hauria de pujar un 20%.

La situació a Girona

El secretari general d’UGT a Girona, Maxi Rica, explica que «a Girona operen moltes multiservei que tenen seu fora del territori i, per tant, aquest no és un tema menor». Rica considera que la normativa «serà un pas endavant de millora per a molts treballadors». Per la seva banda, Belén López, secretària general de CCOO de les comarques gironines, afirma que «principalment són les empreses multiservei les que tenen aquests convenis inferiors, però no són les úniques» i alerta que des del sindicat «vigilarem que aquests increments es facin».

«A Girona operen moltes multiservei que tenen seu fora del territori i, per tant, aquest no és un tema menor»

Tot i això, des del sindicat Las Kellys afirmen que no en tots els hotels s’està aplicant aquesta pujada i que en alguns dels que sí que l’estan aplicant, la contrapart ha estat augmentar la càrrega de treball. «Hem de fer més habitacions que mai, les treballadores se senten febles per denunciar, tal com ha pujat tot no tenen diners per judicialitzar els casos», afirma la portaveu de la central, Vania Arana. «Estem preparant denúncies davant d’Inspecció», afegeix.

Litigis a la vista

La novetat no arriba exempta de polèmica i litigiositat. I és que hi ha empreses i bufets d’advocats que interpreten que aquesta obligació només començaria a imperar una vegada que el conveni col·lectiu d’empresa decaigui, en comptes de partir del primer dia del 2023. A preguntes d’El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, fonts del Ministeri de Treball expliciten que totes aquelles empreses que es regeixin per un conveni d’empresa i aquest tingui salaris inferiors als del seu equivalent sectorial han de tenir, a efectes 1 de gener de 2023, actualitzades les taules en conseqüència.

Quants treballadors es veuran afectats per aquesta pujada salarial obligada? Segons la UGT, a Catalunya operen actualment unes 60 companyies multiservei on s’aplica un conveni propi salarialment pitjor que el sectorial i en què treballen 38.200 persones. A aquestes cal sumar més empreses que no siguin multiservei, però que també tinguin el seu plec amb sous més baixos. «Seran moltes més», apunta la secretària de política sindical d’UGT de Catalunya, Núria Gilgado.

A Catalunya unes 60 companyies multiservei apliquen un conveni propi salarialment pitjor que el sectorial

Des de la central iniciaran aquesta setmana l’enviament de cartes a aquestes 60 companyies que tenen fitxades, reclamant-los que actualitzin les taules salarials. Ja tenen constància que no totes compliran immediatament, ja que algunes ja els han avançat que no combreguin amb la seva interpretació de la norma. Gilgado assenyala que el següent pas serà denunciar a la Inspecció de Treball per intentar obligar-los a equiparar sous i pagar els endarreriments pendents.

Tot i que hi ha empreses que interpreten que aquesta part de la norma entra en vigor a partir de l’1 de juliol o quan venci el seu conveni, des del bufet Pérez-Llorca consideren que «la pèrdua de vigència del conveni és la data màxima, sense que pugui anar la seva aplicació més enllà del 31 de desembre del 2022, que opera com a límit», apunta el soci de laboral Manel Hernández.

Des del Departament de Treball expliquen que es mantindran vigilants en relació amb els nous convenis d’empresa que es registrin a Catalunya, perquè aquests no incompleixin els requisits legals de salari mínim vigent i que els sous siguin els propis del sector corresponent.

Pendents del sector

Quin és el sector corresponent? Aquest serà un problema que les diferents fonts consultades per a aquest reportatge apunten com a probable, mentre que cada conveni sectorial té els seus propis salaris i els uns són més alts que els altres. I algunes empreses amb conveni propi poden tendir a escollir adaptar les seves nòmines sobre la base d’aquells amb menors quanties.