El fins ara responsable de sostenibilitat de Nestlé Espanya, Arnau Pi, ha assumit el càrrec de director de la planta de Nestlé a Girona, que produeix cafè soluble i càpsules monodosis.

D'aquesta forma, Pi substitueix Jordi Jaén, que ha estat al capdavant d'aquesta planta des de l'any 2019, ha informat la multinacional suïssa en un comunicat.

Jaén s'incorporarà a l'equip d'operacions europeu de cafè com a responsable tècnic i de producció de cafè soluble i Nescafé Dolce Gusto. Per la seva banda, Arnau Pi es va incorporar a Nestlé el 2004 i és un gran coneixedor de la planta de Girona, ja que va ser responsable de logística d'aquesta instal·lació entre 2011 i 2019 i, posteriorment, de fabricació de Nescafé Dolce Gusto.

Inversió de 100 milions d'euros

Nestlé va anunciar el passat setembre que invertiria 100 milions d'euros en els propers tres anys a la fàbrica de Girona amb l'objectiu de reforçar la fabricació de càpsules monodosi i l'omplert de cafè soluble, amb la tecnologia Spray Dry. La inversió inclourà també la instal·lació de tecnologia d'última generació que, combinada amb l'automatització i la tecnologia digital, accelerarà la millora de la logística i la sostenibilitat de l'empresa.

La multinacional Suïssa aprofitava el mateix comunicat per comunicar la reorganització d'algunes de les activitats, entre elles el tancament de la planta de fabricació de cafè descafeïnat, que es deslocalitzava a Vietnam. Després de setmanes de negociació, la companyia va tancar un acord amb el comitè d'empresa que suposava un canvi de lloc de feina per als 42 treballadors indefinits de la línia i tres amb contracte temporal, però mantenint una gran part de les condicions laborals. Els 45 treballadors passaran a formar part de l'equip de fabricació de Nescafé o del de packaging de Dolce Gusto. Tots ells treballaran com ajudants, malgrat que mantindran la categoria professional actual, el sou i el calendari laboral.

La fàbrica de Girona, construïda el 1968, s'ha convertit en una de les més grans de Nestlé. A banda del mercat nacional, exporta grans volums de producció a Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania. En aquests moments, té una plantilla d'unes 870 persones. A nivell mundial és considerada centre de referència en la producció de cafè soluble i begudes en càpsules monodosi de l'estructura productiva del grup.

Nestlé està present en 186 països i compta amb un total de 276.000 treballadors. La companyia va tancar l'any 2021 amb una facturació de 2.145 milions d'euros.