Girona tanca el 2022 amb menys turistes i pernoctacions que abans de la pandèmia

Les comarques gironines van tancar el 2022 amb 3.908.020 turistes, xifra que se situa un 2,9% per sota respecte dels nivells del 2019 (4.023.739), abans de la pandèmia, segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Pel que fa a pernoctacions, durant l’any passat se’n van registrar a la província de Girona 11.144.330, un 11,3% per sota de les dades de 2019 (12.404.950). Si tirem la vista enrere, les dades de pernoctacions d’aquest 2022 tampoc superen a les registrades el 2018 i el 2017. Tanmateix, tot i que el 2018 van arribar més turistes que el 2022, aquest darrer any sí que va registrar més viatgers que el 2017 (3.734.875). Les dades presentades per l’INE son inferiors a les que va escassos dies va avançar el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Millors xifres que el 2021

Tanmateix, si comparem les dades de 2022 amb les de 2021 Girona millora tant en el nombre de visitants com en el total de pernoctacions, una tendència que segueix la mateixa línia a tot el territori català.

A Girona, les pernoctacions van créixer un 70,7% respecte al 2021. Per províncies, la de Barcelona va ser la que va créixer més, amb un augment del 134,5%, fins a 30,2 milions de pernoctacions, seguida de Tarragona, amb un 102,5% més, fins a 9,7 milions. A Lleida es va registrar un creixement del 46,8%, arribant fins a dos milions.

Pel que fa als viatgers la província on més va créixer el nombre de visitants també va ser Barcelona, amb un 119% més, fins a 11,3 milions; mentre que a Tarragona van créixer un 61,5%, fins a tres milions. A Girona l’augment va ser d’un 51,7%. Lleida va ser la demarcació amb una pujada menys voluminosa, els viatgers es van incrementar un 37,6%, fins a 886.821.

En total, Catalunya va tancar el 2022 amb 19.108.486 turistes, xifra que se situa un 7,9% per sota respecte els nivells del 2019, però un 86,6% més que el 2021. Pel que fa a pernoctacions, durant l’any passat se’n van registrar 53.126.116, un 8,78% menys que fa tres anys, però un 107% més que durant l’any 2021.