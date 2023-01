El Consell Comarcal de la Selva ha distingit el projecte Volumetrik Escultura i Museografia, SL, de Sils, amb el Premi a la Millor Iniciativa Emprenedora La Selva 2022. El guardó reconeix la tasca que han portat a terme Lorenzo Navarro, Ricard Celma i Mar Vilajosana com la millor iniciativa empresarial posada en marxa durant l’any 2022 d’entre gairebé 300 -270 empreses- que s’han assessorat des del Servei de Creació d’Empreses.

L'acte de reconeixement ha tingut lloc aquest dimarts, 24 de gener, al migdia, a El Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners i ha comptat amb la presència dels responsables de l'empresa i del president del Consell Comarcal, Salvador Balliu; el conseller d'Empresa del Consell, Eduard Colomé, i el director d’El Centre - Eix de Negoci, Martí Juanola.

Balliu, ha destacata que aquest guardó és "el punt final que reconeix l'esforç de les empreses que es formen a la comarca de la Selva i que aconsegueixen l’èxit".

A banda d’un diploma que l’acredita com a Iniciativa Emprenedora La Selva 2022, amb l’objectiu d’ajudar-la a consolidar-se i créixer durant el segon any de vida, aquest pla de mentoria inclou l’assessorament individualitzat per part d’assessors especialitzats en diferents àmbits de la gestió empresarial: anàlisi de l’estat actual del negoci, assessorament financer, assessorament en organització interna, assessorament en l’estratègia de màrqueting, estratègies de futur i creixement.

Les sessions d'assessorament aniran a càrrec de diferents consultors especialitzats, amb qui el Consell Comarcal de la Selva col·labora en diferents projectes de suport a l'emprenedoria.

En el moment del lliurament, Balliu ha posat de manifest el talent que hi ha a la comarca de la Selva. Prova d’això són els resultats obtinguts del Servei d’Empresa de l’ens comarcal any rere any. Per això convé, ha recordat el màxim responsable de l’ens selvatà, donar el màxim de suport als emprenedors de la nostra comarca. Balliu ha felicitat els emprenedors Lorenzo Navarro, Ricard Celma i Mar Vilajosana i els ha encoratjat a seguir treballant com fins ara.

Volumetrik Escultura i Museografia, SL,, neix l’any 2022 com a conseqüència del tancament de l'empresa per la qual treballaven degut a problemes interns de gestió i a la pandèmia. L’empresa neix amb al intenció de donar continuïtat a la seva experiència professional durant més de vint anys, els tres en àrees diferents i complementàries. L’empresa es dedica a produir i dissenyar continguts museístics per a centres d'interpretació, museus de ciències naturals o arqueològics, així com treballs per al sector publicitari, el cinema i els parcs aquàtics. També han fet una aposta per mantenir treballadors que estaven a l'anterior empresa.