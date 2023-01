La firma d'hipoteques sobre habitatges va registrar el millor novembre des del 2010 a Girona, amb 824 operacions, segons les dades provisionals de l'Estadística d'Hipoteques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per trobar una xifra millor cal retrocedir fins al novembre de 2010, que es va tancar amb 877 operacions.

Si es comparen les xifres d'aquest darrer novembre amb el mateix mes de l'any anterior (668), es tracta d'un augment del 23,35%. A més, respecte a l'octubre (756) les operacions també van créixer, concretament un 8,99%.

A les comarques gironines el capital prestat per a les hipoteques sobre habitatges va augmentar fins als 134,9 milions d'euros, xifra que suposa un increment el 47,91% respecte del mateix mes del 2021 i del 17,58% en comparació amb l'octubre de l'any passat.

El millor novembre des del 2008 a Catalunya

A Catalunya la firma d'hipoteques sobre habitatges va registrar el millor novembre des del 2008, amb 6.947 operacions. Si es compara amb el mateix mes de l'any anterior (6.156), es tracta d'un augment del 12,8%, i en relació amb l'octubre (6.692) van augmentar un 3,8%. De fet, Catalunya es va situar com la segona comunitat de l'Estat amb més hipoteques signades sobre habitatges, només superada per Andalusia (8.271). L'INE també constata que els préstecs hipotecaris a tipus fix continuen la tendència a la baixa. A l'Estat en el penúltim mes de l'any un 65,4% de les hipoteques van ser a tipus fix, el percentatge més baix del 2022.

A Catalunya, el capital prestat per a les hipoteques sobre habitatges va augmentar fins als 1.177,4 milions d'euros, xifra que suposa un increment el 16,4% respecte del mateix mes del 2021 i un 5% més que a l'octubre. Per tant, el capital mitjà per préstec es va situar en els 169.487,4 euros. Es tracta de la segona comunitat de l'Estat que va prestar més capital, només superada per Madrid (1.433,8 milions d'euros).

A l'Estat, al novembre es van registrar 39.304 hipoteques sobre habitatges, un 9,4% més que el mateix mes del 2021 i un 4,2% menys que a l'octubre. El capital prestat va ascendir fins a 5.804,1 milions d'euros, un 15,6% interanual més, però un 5,5% menys respecte del mes anterior. Les hipoteques sobre habitatges van concentrar el 71,6% del capital prestat al novembre.