En els darrers temps hem vist lluir calçat espanyol als personatges d'una sèrie com ‘Emily in Paris’ en què, per a molts, la veritable protagonista és la moda. Altres ficcions com ‘Sex Education’ i ‘The White Lottus’ també vesteixen dissenys de firmes espanyoles. El ‘made in Spain’ treu pit i, segons l'últim informe ‘Nation Brands 2022’, de la consultora Brand Finance, el valor de la marca país Espanya es recupera a ritme sostingut del revés de la pandèmia. N'és una prova l'èxit d'assistència a la convocatòria multisectorial més gran del món del disseny i les tendències, que tindrà lloc a IFEMA Madrid i que, els dies més freds de l'hivern, ens ofereix l'excusa perfecta per mirar a la temporada primavera/estiu.

Entre l'1 i el 5 de febrer, la gran setmana del 'lifestyle' reunirà en sis pavellons del recinte firal, les últimes tendències i propostes en decoració i interiorisme, bijuteria i complements, joieria i rellotgeria, i moda, calçat i accessoris. D'allà en sortiran les peces, els colors, els materials i els dissenys que envairan els aparadors en qüestió de setmanes.

Sota el lema #sumandotendencias, aquesta convocatòria reuneix en un mateix espai més de 1.000 empreses en quatre salons -Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD- dedicades exclusivament a professionals (fabricants, distribuïdors, majoristes i minoristes). El fet que se celebrin de manera simultània té un objectiu clar: propiciar les sinergies i oportunitats de mercat i oferir als professionals l'ocasió de conèixer les noves tendències per actualitzar els seus negocis, renovar col·leccions i establir contactes i trobades B2B.

Intergift (1-5 febrer)

Des dels teixits i els ‘prints’ amb què vestirem la nostra llar, fins als souvenirs que s’emportaran a la maleta els turistes que visitin Espanya aquest estiu o les idees per regalar en les dates assenyalades al llarg de l'any, sortiran d'aquest saló. Intergift, que està considerat un referent en el sector del regal i la decoració per a Espanya i Portugal i com la gran plataforma de venda, promoció i màrqueting d'aquests sectors, celebra la primera edició de l'any amb un marcat caràcter internacional. El certamen compta amb tres àrees especialitzades: Home&Deco, que reuneix tota l'oferta de moble i decoració, tant d'interior com d'exterior; i l'espai Gift, que mostrarà una àmplia selecció d'articles de papereria, gadgets, joguines, articles de tornada al col·le i llicències. A aquestes seccions se'ls suma aquest any Editores Textiles (de l'1 al 4 de febrer), que acollirà més de 140 firmes dedicades al tèxtil, els papers pintats i els revestiments murals.

Bisutex i Madridjoya (2-5 febrer)

La missió de totes dues és donar a conèixer l'última novetat en tendències de bijuteria, complements de moda i joieria, argenteria i rellotgeria. Bisutex, la fira més exclusiva de Bijuteria i Complements comptarà amb més de 300 firmes que abasten una extensa gamma de productes que va des de les últimes col·leccions de bijuteria fins a les línies de rellotgeria de fantasia, ulleres, bosses, cinturons, mocadors, barrets, marroquineria, articles de viatges, entre d'altres.

Alhora, l'or, la plata i les pedres precioses brillaran al Saló internacional de Joieria i Rellotgeria Urbanes i de Tendència, que presentarà les novetats de més de 130 firmes.

MOMAD (3-5 febrer)

La panoràmica de les tendències 'made in Spain' per a la temporada que ve la completa el Saló Internacional de Moda, Calçat i Accessoris. Durant tres jornades, MOMAD ofereix un recorregut pels estils i tendències que proposen més de 300 marques tant nacionals com internacionals.

A més, aquest saló es completa amb un programa d’activitats sobre digitalització i moda, aliant-se així amb dos dels grans desafiaments que afronta el sector.

EL GRAN BALUARD DE LA MODA ESPANYOLA. Agenda MBFWMadrid (15-19 febrer)

Amb el 'made in Spain' per bandera MBFWMadrid agafa el relleu a les grans fires de la indústria per projectar el xou d'una passarel·la amb majúscules. En aquesta edició, més que mai, la sostenibilitat serà l'eix conductor de les col·leccions. Un total de 40 dissenyadors configuren el programa de desfilades de l’edició número 77 de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que s’ha consolidat com un dels principals mecenes de la indústria de la Moda a Espanya.

Un dia abans de l'arrencada oficial de la passarel·la, el dia 14 a les 19.30 h a la Reial Fàbrica de Tapissos, ESNE, Universitat de Disseny i Tecnologia, presentarà Paranoia, col·lecció en què intervindran 38 joves dissenyadors a ESNE.

Dimecres, 15 de febrer

La primera jornada està dedicada al Programa OFF, que converteix diverses localitzacions de Madrid en l'escenari de les desfilades dels dissenyadors següents: María Lafuente, Viriato, Ángel Schlesser, Rafael Urquízar, Pertegaz, Pilar Dalbat, Eduardo Navarrete, Roberto Verino i Félix Ramiro.

Dijous, 16 de febrer

Ágatha Ruiz de la Prada obrirà el calendari de dissenyadors consagrats a les 11.00 h. Continuaran Andrés Sarda (12.30 h) i Jorge Vázquez (14.00 h). Reprendrà la jornada la canària Paloma Suárez (16.00 h), després serà Pablo Erroz qui presentarà la seva col·lecció ‘genderless’ (17.30 h), seguit d'Encinar (19.00 h). Tancarà la jornada Pedro del Hierro (20.30h).

Divendres, 17 de febrer

La firma Otrura serà l'encarregada d'obrir la passarel·la (11.00 h) seguida de la valenciana Isabel Sanchís (12.30 h). A les 14.00 h Hannibal Laguna presentarà la nova col·lecció i a les 16.00 h arribarà el torn per a Roberto Torretta. Per la seva banda, Duarte serà el protagonista de l'’slot’ de les 17.30 h i la catalana Teresa Helbig delectarà el públic a les 19.00 h. Aquesta jornada tindrà un tancament especial a càrrec de L'Oréal Paris amb 'Desfila tu valía' (20.30 h).

Dissabte, 18 de febrer

Odette Álvarez inaugura aquesta jornada (11.00 h), seguida per García Madrid (12.30 h), Fely Campo (13.30 h) i Maya Hansen (14.30 h). La jornada de tarda la iniciarà Custo Barcelona a les 16.00 h i després serà Claro Couture (17.30 h) qui prendrà la passarel·la. A les 19.30 h serà el moment per a Lola Casademunt by Maite. Com a colofó, a les 20.00 h clausurarà la passarel·la 'Morocco, Kingdom of Light', una desfilada doble dels dos dissenyadors marroquins més internacionals i de gran popularitat en la indústria de la moda: Maison ARTC i Albert Oiknine.

Diumenge, 19 febrer

Un total de 9 promeses emergents mostraran les seves col·leccions durant la passarel·la Allianz EGO: Adrià Egea, Aitorgoikoetxea, Alejandre, Charlie Smits, Fatima Miñana, Guillermo Décimo, Sabela Juncal, 93 Sierra/Crosses y Reparto (Premi Allianz EGO Confidence in Fashion de MBFWMadrid Setembre’22).