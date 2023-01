Les pensions de jubilació a la província de Girona pugen a partir d’aquest any una mitjana de 98,25 euros al mes, segons ha informat la Subdelegació del Govern a Girona. Amb aquest increment les pensions se situen en una mitjana de 1.254,74 euros i 110.303 persones jubilades a la demarcació es veuran beneficiades.

A través d’un comunicat, el Govern espanyol explica que aquest augment respon a la revalorització de les pensions d’acord amb l’índex de preus al consum (IPC), que iguala el creixement dels preus de 2022 i que «busca garantir el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes».

En total 1.163.448 jubilats es veuran beneficiats d’aquesta pujada a Catalunya. Al conjunt del territori català les pensions pugen una mitjana de 109,41 euros, la qual cosa les situa en 1.396,65 euros de mitjana.

255 euros des de 2018

A les comarques gironines, si tirem la vista enrere, les pensions per jubilació han crescut una mitjana de 255,17 euros des de 2018, quan la xifra se situava en 998,95 euros.

D’altra banda, els 12.568 pensionistes gironins que cobren per una incapacitat permanent rebran, a partir d’aquest mes de gener, 1.093,04 euros de mitjana i les 36.142 persones que reben una pensió de viduïtat cobraran 756,57 euros. A més, pel que fa a les pensions per orfandat, a la demarcació se situen en 487,54 euros de mitjana per a les 4.463 persones beneficiàries de la província. Les pensions en favor de familiars, que a Girona afavoreixen 55 persones, se situen en una mitjana de 777,58 euros.