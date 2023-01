Logicor desenvolupa un projecte clau en mà de més de 16.000 metres quadrats per a Fluidra a les comarques gironines. El grup especialitzat en la construcció de piscines torna a reactivar projectes i animar la seva cotització borsària després patir un mal any als mercats: va arribar a cotitzar a 37 euros en 2021 i ara ho fa a l’entorn dels 17 euros. L’operador logístic de Fluidra, Trace Logistics, ocuparà la nova nau a Sant Feliu de Buixalleu, una ubicació que considera estratègica per la seva proximitat amb la frontera i els seus clients del sud d’Europa.

Logicor informa que la planta logística disposarà d’un total de 20 molls de càrrega i descàrrega en el municipi de Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. A la mateixa comarca, Fluidra ja té instal·lalacions logístiques a Maçanet i Santa Coloma de Farners.

El nou centre permetrà a Fluidra centralitzar el estoc i millorar el servei de lliurament dels seus productes en diversos els seus principals mercats europeus: Espanya, Portugal, França i Itàlia. Logicor ha encarregat els treballs de construcció a CBC, que també actua com a contractista general.

La nova promoció s’uneix als més de 2,5 milions de metres quadrats en actius en gestió que Logicor té en la Península Ibèrica i permet que la companyia augmenti la seva presència a Catalunya, un mercat en el qual recentment va adquirir una parcel·la logística de 88.000 metres quadrats en el municipi d’Abrera, a uns 25 quilòmetres de Barcelona i molt pròxim a les principals xarxes d’autopistes que connecten amb Madrid i França. La batalla per enclavaments pròxims a Barcelona es manté en el sector logístic, encara que alguns analistes i signatures del sector han pronosticat que el boom del sector pot estar arribant a una nova etapa d’estabilització.

L’empresa més gironina de l’íbex

Fluidra, que cotitza a l’Íbex, té una presència important a Girona, on dona feina a uns 500 treballadors. La principal base d’operacions del grup a la província se situa a Sant Jaume de Llierca. Allà hi tenen la seu Sacopa, Poltank i Prelast. La primera d’elles disposa d’unes instal·lacions d’uns 30.000 metres quadrats i es dedica a la injecció de termoplàstics i fabrica productes per a piscines. També compta amb una divisió mèdica. Al mateix municipi hi trobem Poltank (dissenya i fabrica recipients a pressió en polièster reforçat amb fibra de vidre) i Prelast (que fabrica peces de cautxú i de silicona a mida per a qualsevol ús industrial que requereixi estanquitat o característiques mecàniques exigents). A Sant Julià de Ramis hi trobem Industrias Mecanicas Lago, filial especialitzada en la fabricació bombes per a piscines. Finalment, Trace Logistics, la filial logística del grup, compta amb magatzems a Maçanet, Santa Coloma de Farners i aviat a Sant Feliu de Buialleu.