Sant Antoni i el sector ramader

El passat dia 17 vam celebrar la festivitat de Sant Antoni, el sant protector dels animals i patró dels ramaders. És per això que em sembla oportú posar de manifest la importància de la ramaderia per a la generació de riquesa, per l’ocupació que representa, pels efectes favorables per al medi ambient, per ser un complement a l’agricultura i pel seu paper en el desenvolupament del territori rural, a més de ser bàsica en l’alimentació humana.

Destaca el porcí, el sector lacti en les tres espècies (oví, cabrum i boví), el boví de carn, l’avicultura de carn i posta, l’oví i cabrum de carn, el conill de carn i altres produccions. El principal residu de la ramaderia, que son els fems i els purins, s’ha convertit en producte apreciat en l’agricultura per l’escassetat i l’alt preu dels fertilitzants minerals, passant a ser un element d’especial rellevància a l’economia circular agropecuària. El sector ramader és una activitat econòmica vertebradora del territori, ja que, si bé la ramaderia intensiva s’ubica a zones poblades i ben comunicades, l’extensiva ocupa les àrees més perifèriques i en general desafavorides i deshabitades. La crisi de preus ha portat a reduccions en els censos, més significatives a l’oví i boví de llet, i conseqüència d’això a un risc de desproveïment dels mercats que tardanament ha comportat una pujada de cotitzacions. Esperem que Sant Antoni ens ajudi sempre en aquests temps gens fàcils.