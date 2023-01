Rovinfood, l’empresa gironina que «cuina» per a gossos i gats

Lluny dels productes d’alimentació clàssics per a gossos i gats, com els pinsos o el menjar en llauna, va néixer, fa pràcticament cinc anys , Rovinfood, una empresa gironina que no produeix menjar per a gossos i gats, sinó que els «cuina», segons relaten els socis de la companyia.

La idea, en aquell moment embrionària, va néixer el 2018. En Daniel Valdés, un dels socis de l’empresa, va començar a introduir aliments en la dieta de la seva gossa, després que aquesta comencés a tenir problemes amb el menjar. «No es menjava el pinso», explica Valdés. Llavors va començar a informar-se sobre nutrició animal i va veure que, malgrat que a Espanya no era gens comú, a altres parts del món «hi havia un boom de nutrició natural», afirma.

A partir d’aquell moment, Valdés va començar a cuinar per a la seva gossa a casa seva i va pensar que aquelles tasques que havia començat a fer amb l’objectiu de cuidar el seu animal de companyia podien convertir-se en un negoci, i va traslladar la idea a dos dels seus amics, Jaime Pintor i Roger Boyagi, que van sumar-se al projecte.

L’empresa es va constituir oficialment el gener de 2019 i té ubicades les seves instal·lacions a Celrà, un punt intermedi per a tots els socis, que viuen a diferents municipis de les comarques gironines. Posteriorment, van contactar amb l’Emili Barba, veterinari i doctor en nutrició animal, per poder crear les dietes.

Però no va ser fins al gener de 2020, un any després, quan la companyia va començar a produir menjar. El 2019 va servir als quatre socis per desenvolupar els processos burocràtics i els permisos necessaris per iniciar l’activitat, van adequar les instal·lacions i van fer múltiples proves per definir correctament les receptes que, posteriorment, van treure al mercat.

«Ens va costar una mica arrencar, perquè és un projecte ben nou. Pensa que quan nosaltres ho vam muntar només hi havia una altra marca equivalent a Galícia que acabava de començar», explica Emili Barba.

Actualment, a Espanya només hi ha quatre empreses que ofereixen aquest tipus de menjar.

Diferents receptes

L’empresa va començar comercialitzant menjar per a gossos, però finalment van optar també per entrar al mercat de l’alimentació de gats. Ara, la companyia ofereix una recepta per a gats i quatre receptes per a gossos -una destinada a gossos a partir de tres setmanes i tres per a gossos adults- fetes de pollastre, porc o peix.

Des de la companyia expliquen que les seves receptes compten únicament amb aliments frescos i productes naturals d’origen animal i vegetal, amb ingredients de «qualitat humana» i sense conservants ni colorants. A més, relaten que la cuina de Rovinfood «no és un procés industrialitzat».

L’empresa envasa al buit el menjar i el congela, per després fer l’entrega a domicili als seus clients, amb el producte congelat.

Un nou inversor

Enguany, Rovinfood comptarà també amb Jordi Giné, veterinari i vicepresident d’AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales), com a nou soci del projecte. A més, l’empresa gironina ha obtingut un finançament Enisa. Tot plegat suposarà una injecció de més de 200.000 euros per a la companyia.

Amb l’entrada de nou capital, Rovinfood ampliarà la maquinària del seu obrador i la plantilla, situant-la en aproximadament deu treballadors. L’empresa gironina espera triplicar la seva producció, amb uns 15.000 quilos mensuals. A més, la companyia preveu tancar l’any quadruplicant la facturació d’aquest passat 2022.