La demarcació de Girona continua amb la dinàmica de creixement pel que fa al nombre d’empreses que disposa. La constitució de noves societats marca el creixement econòmic. La tendència va a l’alça, segons les darreres dades que es disposen.

Venim d’un temps d’incertesa econòmica des de que va arribar la pandèmia i es va procedir a un confinament generalitzat. L’activitat econòmica pràcticament es va aturar. Ara les darreres dades fa que hi hagi un cert optimisme en l’entorn empresarial. Així, l’informe territorial de la demarcació de Girona que elaboren els serveis de Promoció de la Diputació constata repunts de recuperació econòmica durant l’any 2021, amb més empreses i llocs de treball i un descens de l’atur. En concret, segons dades de la Seguretat Social, durant l’any passat el nombre d’empreses va créixer un 3,3% respecte del 2020 i va augmentar en tots els sectors econòmics, entre els quals destaquen els serveis (3,6%) –predominant a la demarcació amb 21.157 empreses; la construcció (3,2%); l’agricultura (2%) i la indústria (0,8%). Són les darreres dades a l’espera que es tanqui oficialment l’exercici passat.

La tendència a nivell de Catalunya és similar. Relacionat amb això, també s’han incrementat els llocs de treball en els grans sectors d’activitat econòmica, principalment els serveis (5,9 %) i la construcció (4,6 %). En aquest sentit, la dimensió de les empreses en el conjunt de la demarcació també ha crescut i ha passat de l’ocupació de 9 persones de mitjana durant el 2020 a les 9,2 de finals del 2021.

En relació a l’atur, el nombre de desocupats registrats a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la demarcació es va reduir un 28% del desembre del 2020 al desembre del 2021 (31% menys en homes i 26% menys en dones).

Per origen, destaca la disminució en el nombre d’aturats d’origen estranger, que va baixar fins al 33,5 per cent en aquest període. A finals del 2021, doncs, hi havia 35.763 aturats a les comarques gironines, uns registres que no s’assolien des de l’any 2008, molt abans de l’arribada de la covid-19, segons les dades disponibles.

L’any ja va començar donant símptomes de creixement i la constitució d’empreses ha començat a bon ritme a Girona el 2022.