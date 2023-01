Cada vegada són més les empreses que, una vegada feta una radiografia i estudis dels seus costos, aposten per a l’externalització d’alguns serveis. També cada cop més es busca disposar d’un servei integral que englobi a diferents serveis, sigui per evitar sumar més costos o bé per cobrir serveis que no es poden cobrir amb el mateix personal.

Concretament, el que busquen molts negocis i empreses és un servei integral que englobi diferents àmbits claus per garantir el funcionament. Per exemple, es contracten els serveis de neteja, l’eliminació de residus, la seguretat, la gestió econòmica, la gestió fiscal o el transport mitjançant sistemes de rènting. No totes les empreses tenen prou capacitat per cobrir aquests serveis amb els seus propis recursos. Per aquest motiu es busca un servei extern integral. El mercat ofereix sortides per tots aquests serveis i fins i tot hi ha empreses diversificades que poden cobrir tot.

Una de les tendències més esteses també actualment en el món empresarial és la seguretat de les dades. Els atacs cibernètics són cada vegada més freqüent i segons quina sigui la seva dimensió poden suposar un cop letal per a qualsevol empresa. Per això és tan important garantir la seguretat de les dades empresarials. Aquest és també un servei que moltes empreses han d’externalitzar a no disposar d’un sistema propi. Algunes dades apunten que cada cop hi ha més conscienciació empresarial que cal prendre mesures de protecció per evitar un atac. Dades recents indicaven que el 70% d’empreses espanyoles, preveien l’any passat, augmentar les seves inversions en ciberseguretat, enfront del 55% de l’any passat, i un 26%, el mateix percentatge esperava que aquest increment sigui del 10% o fins i tot major. Per aquest motiu la seguretat està cobrant major importància, però, així i tot, el 18% tenia previst incrementar en un 5% o menys el seu pressupost i el 15% no volia incorporar canvis.

Les auditories internes també roben molt temps a les empreses. Per aquest motiu, també hi ha en el mercat serveis especialitzats que ofereixen aquesta feina amb plenes garanties.