La societat de garantia recíproca Avalis va atorgar gairebé 21,5 milions d’euros en avals en 130 operacions formalitzades el passat 2022 a les comarques gironines.

En el total de Catalunya, Avalis va tancar l’exercici amb 1.723 noves operacions, per valor de 200 milions d’euros a favor de pimes i autònoms, el què suposa un increment del 31% en el nombre d’euros garantits en relació a l’exercici anterior. Segons detallen des d'Avalis, les garanties van arribar a un total de 1.060 pimes i autònoms catalans. Expliquen que es tracta d’una «aposta de l’entitat pel finançament a pimes, micropimes i autònoms, que ha fet créixer un 6% el nombre de socis de l’entitat», que arriben als 6.743.

El conseller delegat d’Avalis, Josep Lores, afirma que el 2022 ha estat «un any històric, on s’ha invertit molt i s’han assolit xifres rècords en avals d’inversió».

Els avals d'inversió són els que més han crescut, un 162% respecte a l'any anterior, principalment gràcies als projectes de les línies bonificades de promoció econòmica del Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial dels Fons Next Generation, que ha situat l'import total formalitzat en aquest període en els 88,7 milions d'euros. Aquests avals d'inversió dels Fons Next Generation, vehiculats per Avalis, "permeten reduir molt significativament els costos financers de les inversions productives i de creixement empresarial per a pimes industrials", segons detalla l'entitat.