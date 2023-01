GiroPark, Tadifi i Basedi, centres especials de treball del Grup MIFAS, es fusionen i passen a denominar-se MIFASCET. L’entitat gironina explica que amb aquesta integració es pretén obtenir una estructura organitzativa més racional i simplificada que permeti augmentar l’eficiència operativa i funcional, eliminant les ineficiències derivades de l’estructura actual.

El Grup MIFAS ha apostat, des del 1985, per la creació de centres especials de treball amb l’objectiu de crear llocs de treball de qualitat per a persones amb discapacitat i amb dificultat per integrar-se al món laboral. Les tres empreses van néixer en anys diferents, cadascuna d’elles s’enfocava a una activitat molt concreta, com ara cosidors de roba, gestió d’aparcaments, copisteria, entre d’altres, motiu pel qual la denominació era diferent i funcionaven de forma independent.

Actualment, els centres especials de treball de MIFAS desenvolupen múltiples activitats i l'entitat detalla que estan oberts a poder ampliar noves línies de negoci per oferir més oportunitats a les persones amb discapacitat.

L'entitat explica que les persones que actualment estan contractades en els centres especials de treball mantenen totes les condicions laborals, al mateix temps que servirà perquè les més de 350 persones treballadores estiguin sota la mateixa marca i "faciliti identificar-se amb els valors de MIFAS".

A partir d'aquesta unió, el Grup MIFAS estarà format per Associació MIFAS, que ofereix atenció i serveis a les persones associades, Fundació MIFAS, prestadora de serveis assistencials per a persones amb discapacitat i MIFASCET, per oferir un lloc de treball de qualitat a les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social.