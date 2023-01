La marca de sabates gironina Toni Pons va tancar l’any 2022 amb una facturació de 29 milions d’euros, la xifra més alta de la seva història. L’empresa va facturar un 53,48% més que el 2021, quan la companyia va acabar l’any amb gairebé 18,9 milions.

Aquest darrer any, l’empresa gironina va vendre 1,3 milions de parells de sabates. Segons detallen des de Toni Pons, un dels motius del seu creixement ha passat per «evitar l’estacionalitat». La companyia relata que han apostat per diversificar el producte amb un increment del calçat d’hivern. Tanmateix, les espardenyes continuen essent el producte estrella de l’empresa, amb un gruix de gairebé el 70% sobre el total de vendes.

De fet, la marca ja va explicar a l’agost que durant el primer semestre de l’any havia venut un 58% més que entre gener i juny de l’any 2021, un balanç que afermava la previsió de la companyia d’acabar 2022 amb un volum de negoci de 27 milions d’euros, tot i que finalment, les xifres han superat les expectatives.

En aquell moment, Jordi Pons, net del fundador de l’empresa familiar sabatera, relacionava la millora del números a una combinació de factors. D’una banda, els més de 70 anys de trajectòria; per un altre, que la companyia compta amb gent jove al capdavant «amb ganes d’aprofitar les oportunitats»; i, també, que es recolza en tres vies de negoci «amb molta salut»: les botigues multimarca, la gran aposta de l’empresa des que Jordi Pons va prendre les regnes en 2016: les botigues pròpies, i finalment, el canal online.

Actualment, Toni Pons té 25 botigues pròpies (14 a Espanya, vuit a Aràbia Saudita, dues a Colòmbia i una a Equador). A més, la companyia té presència a més de 2.000 punts de venda a més de 50 països de tot el món. A més, Toni Pons també està present a Amazon, Zalando i El Corte Inglés.

Obertures a Filipines

La marca de sabates gironina espera obrir en els pròxims mesos entre 12 i 15 botigues a Filipines. Concretament, entre març i octubre d’enguany preveuen obrir 10 establiments, al març la companyia inaugurarà les dues primeres botigues i es preveu que a l’octubre l’empresa ja tingui una desena d’establiments. Toni Pons ja havia tingut presència al país del Sud-est Asiàtic abans de l’esclat de la pandèmia, però actualment no estan presents a cap punt del país.

A més, l’empresa té la intenció d’expandir-se també per territori nacional aquest 2023, amb l’obertura de tres o quatre noves botigues a Espanya.

La companyia, amb seu al polígon industrial Mas Xirgu, també vol créixer a través de la millora de les seves instal·lacions. «Estem valorant ampliar el magatzem i les oficines», detallen des de Toni Pons.