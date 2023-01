L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà (AHAE), va lliurar dilluns al Teatre El Jardí de Figueres, en el marc de la V Nit del Turisme Empordanès, el premi Tramuntana d’Honor a Marià Lorcà i Bard, alcalde de Figueres del 1983 al 1995, per ser «impulsor de la figura i obra de Salvador Dalí» i contribuir en la construcció de «les grans infraestructures de la ciutat» durant el seu mandat, segons explica l’associació.

A més, enguany l’AHAE ha creat dos nous guardons més: el premi Gastronòmic Xavier Sagristà, que es va entregar a Roser Bronsoms i Planas, cuinera del restaurant Can Jeroni de Figueres; i el premi Lluís Fernández i Soler a les millors trajectòries professionals que es va lliurar a Joan Jordà i Suñer, de l’hotel restaurant Empòrium de Castelló d’Empúries; i als germans Joaquim Pairó Camps, que va ser cap de sala de l’hotel Duran durant més de 50 anys, i Àngel Pairó Camps, que va ser cap de sala del Motel durant 38 anys.

Al començament de l’acte d’entrega de premis es va projectar un vídeo en memòria a Xavier Sagristà, referent de la cuina empordanesa, que va ser cap de cuina de El Bulli i xef del Castell Peralada Restaurant.

La sostenibilitat, repte prioritari

La V Nit del Turisme Empordanès va incloure la sessió "La sostenibilitat en l'àmbit turístic". Segons detallen des de l'associació, el sector turístic fa temps que defensa el camí de la sostenibilitat, però actualment s'ha convertit en una prioritat perquè el sector segueixi sent motor econòmic. Aquesta va ser la conclusió a la qual es va arribar durant la sessió que va reunirun centenar d'assistents, entre empresaris i professionals del sector turístic i representants d'administracions. Els ponents que hi van participar van coincidir en assenyalar que la sostenibilitat és la fórmula per aconseguir un millor producte turístic.