La cerca d'ocupació i la realització d'entrevistes de feina requereixen tota una preparació. Si vols aconseguir èxit és fonamental dedicar temps previ en la selecció dels llocs que t'interessen. A més, una vegada que aconsegueixis acudir a una entrevista no has de fer-ho mai sense haver-la preparat prèviament. El més recomanable és informar-se sobre l'empresa i el lloc al qual optes. Amb tota aquesta informació podràs anar a la cita molt més segur i aconseguiràs ser més convincent davant els teus entrevistadors.

Una vegada superada l'entrevista, has de tenir en compte una sèrie de qüestions que sempre han de quedar resoltes. Per això, és molt important realitzar una sèrie de preguntes abans d'abandonar el lloc.

A continuació, t'indiquem sis preguntes que has de fer sempre en una entrevista de feina.

- "He resolt tots els seus dubtes o necessita saber alguna cosa més?"

Sol ser habitual i de bona educació, començar preguntant per si l'avaluador ha resolt tots els seus dubtes respecte a nosaltres. Per això ens interessarem per si necessita conèixer alguna cosa més sobre la nostra persona.

- "A més dels coneixements necessaris, què més ajudaria a complir millor les meves obligacions en el lloc?"

Saber quines habilitats tant directes, com indirectes, són positives per al lloc, ens permet conèixer més sobre el tipus d'empresa. Les habilitats no tenen perquè ser tècniques, poden ser sociables o fins i tot de caràcter. Per exemple, ser una persona positiva o puntual. A més, podrem conèixer quins aspectes hem de reforçar per, en un futur, poder exercir d'una forma eficient la nostra feina i conservar el lloc.

- "Qui són els principals competidors?"

Abans d'acudir a l'entrevista hauríem d'haver-nos estudiat la situació de l'empresa i l'estat del mercat en el qual es mou. Amb aquesta pregunta podrem conèixer l'opinió de l'empresa i mostrar que ens hem interessat per investigar la seva situació. Podem donar alguna pinzellada sobre com veiem el mercat, però sempre humilment i sent conscient que no en sabrem més que l'empresa.

- "Quins són els desafiaments que presenta aquest lloc de treball?"

Conèixer a què ens enfrontem és una cosa valuosa per a saber què ens trobarem si accedim al lloc.

- "Pot explicar-me quins passos resten per a concloure la candidatura?"

És una manera de mostrar interès per les següents proves o entrevistes a superar i a més ens permetrà conèixer si estem a prop del final del procés.

- "Si es decanten per mi, quan començaria a treballar?"

Preguntar per la data d'inici mostra les nostres ànsies per començar a contribuir a l'empresa. A més, podem afegir que estem desitjant començar a treballar amb ells i conèixer als futurs companys. És una bona manera d'acabar l'entrevista. Però mai hem d'excedir-nos i fer l'efecte que ja ens considerem seleccionats. Cal mostrar-nos humils i conscients que encara no som més que un candidat.