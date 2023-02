La tèxtil Nylstar de Blanes ha entrat en concurs de creditors. La companyia té un deute acumulat d’uns 10 milions d’euros, segons explica el comitè d’empresa. D’aquest total, Nylstar deu aproximadament sis milions a l’administració pública, detallen els sindicats.

El principal accionista i gerent de l’empresa, Alfons Cirera, explica que ha decidit fer un pas al costat després d’haver realitzat una important inversió en els darrers anys. Cirera afirma que el problema és «que només ens podem dedicar a les especialitats».

El principal accionista de la tèxtil assegura que vol desvincular-se totalment de la companyia. «Tornaré a altres activitats», exposa. Cirera explica que espera que algun comprador adquireixi la unitat productiva de Nylstar i afirma que «crec que la companyia continuarà».

Tanmateix, els sindicats temen pel tancament definitiu de l’empresa. El comitè afirma que Nylstar va entrar en concurs de creditors el passat 18 de gener, malgrat que ells no han conegut la notícia fins aquest dimecres. Els treballadors relaten que l’administrador concursal els ha fet saber que la intenció és aplicar un ERO d’extinció de tota la plantilla, un fet que els fa pensar que «tancaran l’empresa».

Davant la situació, el comitè explica que es manté a l’espera per decidir com es procedirà a partir d’ara i si es duran a terme accions de protesta.

De moment, els treballadors continuen assistint al seu lloc de treball, malgrat que la producció a la companyia continua aturada i, de moment, la plantilla no ha cobrat la nòmina del mes de gener.

Mesos convulsos

La textil ha estat protagonista en els darrers mesos. Al setembre, els sindicats van denunciar un retard en el pagament de les nòmines. Posteriorment, la companyia va començar a fer aturades de la producció per l’encariment de l’energia i, a finals d’any, la tèxtil de Blanes va anunciar que preveia acomiadar un 28% de la plantilla, 24 treballadors dels 84 que té l’empresa. Finalment, Nylstar va retirar l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), tan sols un dia abans del final de la negociació i sense previ avís. Davant la situació, el comitè d’empresa, en una compareixença a la Comissió d’Empresa i Treball del Parlament de Catalunya el passat gener, va sol·licitar la mediació o la intervenció de la gestió de l’empresa per part de l’administració per reconduir la companyia.

Gairebé centenària

Per conèixer els inicis de Nylstar cal remuntar-se fins a 1923. La tèxtil és l’hereva de l’antiga SAFA (Societat Anònima de Fils Artificials), una empresa que va arribar a tenir 2.500 treballadors i que aquest mateix estiu hauria de complir 100 anys a Blanes.

A finals de 1989 SAFA va passar a ser Rhône Poulenc Fibras i tan sols quatre anys després, el gener del 1994, es va fer pública la unió entre Rhône Poulenc i la italiana Snia Fibre per formar una nova societat, Nylstar.

La tèxtil va entrar en concurs de creditors l'any 2007. Tres anys després, el grup inversor Praedium, propietat d'Alfons Cirera, va obtenir, en la tercera subhasta judicial per Nylstar Espanya -les dues primeres van quedar desertes- el 100% de l'accionariat de la companyia.