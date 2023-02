Amb l'escalada de preus derivada de la inflació, la ciutadania sofreix una pèrdua de poder adquisitiu. D'aquí ve que es reclami a les empreses que augmentin els salaris de la mateixa manera que ho fa el cost de vida. En aquest sentit, el Govern va anunciar una pujada del 8% del salari mínim, que se situa en 1.080 euros mensuals. Un altre cosa són les companyies privades, que estan en el seu dret de procedir com els convingui, agradi o no. No obstant això, hi ha excepcions com les de Mercadona. Després d'augmentar un 5,7% el sou aquest 2023 als seus empleats, ara ha transcendit quant paga la cadena de supermercats per treballar només els caps de setmana.

La companyia que dirigeix Juan Roig ja va anunciar un augment dels sous del 6,5% al gener de 2022, de manera que el salari basi signat en el conveni va ascendir l'any passat fins als 1.425 euros bruts. Abans que acabés un any realment complicat a nivell econòmic, Mercadona va tornar a incrementar les pagues un 5,7%, segons l'IPC de desembre. Tant el salari basi com els complements i els plusos. D'aquesta manera, un treballador que s'incorpori a partir d'aquest gener a Mercadona té un sou base d'uns 1.507 euros bruts mensuals en 12 pagues. L'antiguitat també està pagada: en el cas de portar més de dos anys, el sou passarà dels 1.565 euros als 1.655 euros al mes. Els empleats amb tres anys o més cobraran 1.838,80 euros en lloc dels 1.738 de desembre. Els més veterans, aquells amb una trajectòria en l'empresa superior als quatre anys, passaran de cobrar 1.929 euros als 2.041 euros al mes. Mitja jornada o a temps parcial A més de tenir una àmplia plantilla a temps complet, la cadena reforça el personal per als caps de setmana, especialment de cara a l'estiu, ja que en algunes localitats costaneres obre els diumenges de 9 a 15 hores, i festivitats rellevants. En aquest sentit, Mercadona contracta a personal a mitja jornada o a temps parcial, el que suposa torns de 15 o 20 hores a la setmana, respectivament. En el cas que es treballin 15 hores a la setmana, normalment els divendres i dissabtes, en 2023 es cobra una retribució mensual bruta de 565 euros. D'altra banda, en el cas que en el contracte figurin 20 hores a la setmana, que se solen ajustar als divendres, dissabtes i dilluns, es guanyen uns 753 euros bruts mensuals.