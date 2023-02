Casio, l’empresa que ja era viral abans de Shakira

La marca Casio ha viscut un huracà des que va veure la llum la darrera sessió de Bizarrap amb Shakira. Una cançó plena de dards enverinats que van esquitxar de ple l’empresa nipona. «Vas canviar un Rolex per un Casio», va ser la frase que va marcar el ritme de l’esmorzar del director de màrqueting el matí del 12 de gener. A continuació, les vendes es van disparar i els seguidors a les xarxes socials es van duplicar. «Tots es van posar de part nostra i s’ha demostrat que la marca agrada», explica David Zuazua, director de màrqueting de Casio a Espanya i Portugal.

No és estrany, tenint en compte que ja fa mig segle que es va fundar l’empresa. Qualsevol que es fixi en els canells de les persones del voltant -al metro, al carrer o a casa- és probable que distingeixi algun rellotge de la marca Casio. També han aparegut a grans produccions de Hollywood com Retorn al Futur, amb Michael J. Fox, Missió Impossible, amb Tom Cruise, o Breaking Bad, amb Bryan Cranston. Però quins són els seus orígens?

Crear alguna cosa del no-res

La història dels seus creadors va començar molt abans. Concretament, a la ciutat de Tòquio, l’any 1946. Els germans Kashio -cognom que evolucionaria més tard en el nom de l’empresa- van posar a treballar la seva inventiva natural per crear estris per a la població. En un mercat arruïnat per la guerra, van crear el seu primer èxit: la pipa Yubiwa. Es tracta d’un anell de baix cost que permetia fumar cigarretes -sense filtre- fins al final, sense cremar-se i fins i tot a la feina. Després va venir la primera calculadora compacta totalment elèctrica. En aquesta època, les calculadores eren força sorolloses amb engranatges que giraven a gran velocitat i trigaven fins a 10 segons a operar. El model 14-A de Casio, de la mida d’un escriptori i 140 quilos de pes, va retallar el temps fins als cinc segons. Actualment, «el 90% de les calculadores de taula són de marca Casio», comenta Zuazua.

A la dècada dels 70, les companyies asiàtiques com Casio van començar a competir amb els fabricants europeus de rellotges, de manera que es van deixar de considerar béns de luxe. I el llançament dels Casio, disponibles en un ampli ventall de preus, va consolidar l’èxit de la companyia. «L’empresa va treure els primers rellotges amb pantalla tàctil, amb televisió, amb GPS, amb comandament a distància i amb calculadora», explica Zuazua. Amb el pas dels anys, també han llançat rellotges de més valor, de fins a 55.000 euros.

El 1970, Casio va buscar obtenir el capital necessari per construir noves plantes i continuar creixent i va començar a cotitzar a la Borsa de Tòquio. El primer dia d’intercanvis, el preu de les accions va pujar a 630 iens (4,46 euros) per unitat. En total, es van comercialitzar 810.000 accions. El 1973, va ingressar a la Borsa d’Amsterdam, i el 1979, a la de Frankfurt. Les fàbriques van començar ubicades únicament al Japó, però ara «també són presents a la Xina i Tailàndia».

Tot i això, la seva creativitat no coneix fronteres. Teclats musicals, televisors LCD de butxaca, processadors de text, ràdios, càmeres digitals, caixes registradores i fins i tot instruments de música digitals, entre d’altres, han format part de la seva oferta.

Qui prova la marca es queda. I són els seus preus gran part de la clau de l’èxit, deixant que molta gent pugui accedir als seus articles. Per aquest motiu, el coronavirus no va fer efecte en la seva activitat. A Espanya, de fet, el 95% de les persones coneixen la firma. I es tracta de l’empresa que és present a més països del món, juntament amb Coca-Cola, explica Zuazua.

L’estratègia a futur se centra a adaptar-se als canvis, conèixer millor tots els segments de client, a més de continuar creixent tant al canal on line com a l’off line. Actualment, l’empresa té 10.152 empleats i a l’últim exercici publicat va realitzar unes vendes netes anuals per valor de 1.782 milions d’euros.