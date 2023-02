La insaciable fam per les renovables

Fons, bancs i grans corporacions s’han llançat a invertir al sector renovable atiats pel canvi de model energètic impulsat per la Unió Europea (UE) per reduir les emissions de CO2 i per accelerar la independència del continent del gas i del petroli arran de la invasió russa d’Ucraïna. A Espanya hi ha cinc grans companyies de renovables (Iberdrola, Capital Energy, X-Elio, Acciona Renovables i Naturgy), altres grans firmes amb una cartera de projectes importants com Renovalia i Forestalia i centenars de pimes que desenvolupen projectes petits. El negoci està apuntalat per fons britànics, nord-americans i noruecs que persegueixen retorns molt alts. En el cas dels parcs fotovoltaics, les plantes ofereixen una rendibilitat anual del 12%. Segons l’operador del sistema (Red Eléctrica de España, ara anomenada Redeia), el país compta amb parcs solars amb una potència de 19.203 megawatts (MW) i eòlics de 29.737, però la xifra es multiplicarà exponencialment en la pròxima dècada amb inversions multimilionàries. Només a l’últim any, la potència fotovoltaica ha crescut a tot Espanya un 26% (3.918 MW), i la potència eòlica, un 4,1% (1.189 MW).

Iberdrola, empresa líder

La renovable (fotovoltaica, eòlica i hidràulica) ja representa a tot Espanya el 59% de la potència energètica del país amb 69.612 megawatts. Iberdrola és líder en energia renovable a Espanya amb gairebé un terç de la potència connectada a la xarxa gràcies a la seva cartera hidràulica. En concret, la firma que lidera Ignacio Sánchez Galán disposa de 9.702 MW de potència hidràulica, 6.160 MW d’eòlica i 2.305 MW de fotovoltaica, segons dades proporcionades per la companyia. A més, l’empresa preveu invertir 6.000 milions addicionals en renovables a Espanya fins al 2025.

La companyia acaba de firmar una aliança estratègica amb el fons sobirà de Noruega (gestionat per Norges Bank Investment Managament) per coinvertir en 1.265 MW de nova capacitat renovable a Espanya (20% eòlica i 80% fotovoltaica). La cartera en la qual ha entrat el fons sobirà de noruega està composta per 137 MW operatius a Castella-la Manxa i l’Aragó, mentre que la resta es troba en desenvolupament a Andalusia, Extremadura, Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Múrcia i Castella-la Manxa. Aquesta cartera renovable tindrà una capacitat per subministrar energia a més de 700.000 llars cada any. Iberdrola també té acords amb multinacionals per garantir-los el subministrament d’energia verda en les pròximes dècades. Un dels més rellevants és el que ha signat amb el grup automobilístic Volkswagen i pel qual està invertint 500 milions d’euros en una planta fotovoltaica d’autoconsum amb una potència de 150 MW (ocupa una extensió equivalent a 500 camps de futbol) per subministrar el 20% de l’energia que necessita la gigafactoria de bateries per al cotxe elèctric de Sagunt (València).

X-Elio és una altra de les reines de les renovables espanyoles. L’empresa (valorada en 1.500 milions d’euros, deute inclòs) pertany al 50% a la firma de capital risc nord-americà KKR i al fons canadenc Brookfield (un gegant global d’infraestructures i renovables) a través del hòlding Acek. Els orígens d’X-Elio es remunten al 2005, quan va ser fundada com Gestamp Solar, filial de Gestamp Renewables, i tenia el grup de la família Riberas com a principal accionista. Francisco Riberas pare, mort el 2010, va fundar a la dècada dels anys 50 a Burgos un petit negoci ferroveller que va anomenar Gonvarri. A més de convertir-se en líder en el sector de la transformació d’acer, va ser l’espurna de la societat capçalera Acek Desarrollo y Gestión Industrial (anterior Corporación Gestamp), entorn de la qual es va organitzar el grup empresarial. KKR va comprar el 2015 el 80% de la firma per 923 milions a la família Riberas, que en aquell moment va conservar el 20% restant.

Després de prendre’n el control, el fons de capital risc nord-americà va batejar la companyia com X-Elio. El 2020, els Riberas van acordar sortir de la companyia i van vendre el seu 20% a Brookfield. En aquell moment, KKR també va decidir vendre un 30% de l’empresa al fons canadenc. L’empresa ja comptava llavors amb 1.530 MW de renovables a Espanya. Al capdavant del negoci X-Elio, com a president i conseller delegat hi ha Lluís Noguera, un ex Naturgy. Abans de la seva incorporació a X-Elio, Noguera era conseller delegat de Global Power Generation (pertanyent al grup Naturgy i Kwait Investment Authority), empresa centrada en el desenvolupament i la gestió d’actius de generació elèctrica fora d’Europa.

Origen familiar

Capital Energy és una empresa espanyola d’origen familiar que s’ha fet un lloc entre les gegants de les renovables. Va ser fundada el 2002 per la família Martín Buezas (impulsora de l’empresa d’autobusos La Sepulvedana) i compta amb una cartera de projectes de 35 GW (gigawatts) dels quals 8,7 disposen de permís d’accés a la xarxa elèctrica. A la primavera del 2021 els Martín Buezas ho tenien tot preparat per col·locar a la borsa el 25% del seu capital a la recerca de finançament, però la falta de confiança en el mercat els va fer descartar l’opció. La controlen els germans Jesús i Gloria Martín Buezas. Jesús Martín Buezas va estar casat amb Cuchi Pérez Sandoval, filla de l’empresari Florentino Pérez. La família Martín Buezas va firmar a l’estiu un gran acord de finançament amb els fons europeus Meag , CIP i Effiel. La companyia, que té en nòmina 360 empleats, va captar 300 milions d’euros amb aquests tres fons que destinarà a l’impuls de part de la seva cartera de fotovoltaica i eòlica.

En la voracitat dels fons pels projectes renovables destaca l’última operació de Plenium. La gestora de fons Plenium Partners acaba de tancar la compra per més de 300 milions d’euros d’una part de la cartera de projectes fotovoltaics a Espanya de la britànica Lightsource BP, participada al 50% per Lightsource (un dels líders mundials en la promoció de renovables) i per la petrolera BP.

Acciona Energía (liderada pel president i CEO d’Acciona, José Manuel Entrecanales) és un dels operadors mundials més grans d’energia verda. La companyia reuneix actius de generació elèctrica que el 30 de setembre del 2022 sumaven 11.471 MW a nivell mundial (5.764 MW a Espanya). El 76,7% de l’energia que produeixen els parcs d’Acciona és eòlica.

Naturgy també s’ha centrat en el desenvolupament d’energia renovable davant la descarbonització de l’economia impulsada per Brussel·les. Així, ha treballat en els últims mesos en la promoció de 683 MW renovables a Espanya amb una inversió de 528 milions d’euros. L’energètica presidida per Francisco Reynés ja disposa de més de 5,3 GW de potència instal·lada en operació a Espanya i a nivell internacional. La companyia energètica té previst invertir de cara al 2025 més de 9.000 milions en l’impuls de la generació renovable a Espanya i a la resta del món.