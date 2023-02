Les empreses de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona (Fructícola Empordà, Girona Fruits i Giropoma) participen a Fruit Logistica, una de les fires europees més importants pel sector que se celebra a Berlín del 8 al 10 de febrer.

Jaume Armengol, president de Poma de Girona i vicepresident de Fructícola Empordà, explica que la fira «serveix per donar-te a conèixer al món». Armengol afirma que el fet que l’esdeveniment se celebri durant la temporada del sector fa que no es concretin vendes durant la fira, ja que la compravenda de pomes ja està acordada, tanmateix, l’esdeveniment és un acaparat pel sector.

En l’edició d’enguany una vintena d’empreses i entitats catalanes vinculades al sector de la fruita participen a Fruit Logistica. Segons detalla el Departament d’Acció Climàtica, «l’objectiu d’aquesta actuació és donar suport a les empreses en la millora del seu posicionament en els mercats exteriors i en l’establiment de nous contactes comercials. D’aquí que les empreses catalanes participants es presentin a Berlín com a integradores d’un dels mercats de distribució de productes frescos més importants del sud d’Europa i un exemple de producció i treball de qualitat».

60.500 tones de pomes

IGP Poma de Girona va tancar l’any 2022 amb una producció de 60.518 tones, una xifra que ha variat lleugerament a l’alça respecte a l’any 2021, segons detalla Jaume Armengol. IGP Poma de Girona cultiva quatre tipus de pomes amb la Indicació Geogràfica Protegida; la Golden, la Gala, la Granny Smith i la Red Delicious.

D’aquestes, la poma principal és la Golden. El 2022 Poma de Girona va produir fins a 24.082 tones d’aquest tipus de poma. La segueix la Gala amb més de 16.500 tones, la Granny Smith (12.794 tones) i la Red Delicious (7.102 tones).

Armengol explica que el sector va mantenir les vendes el 2022 respecte als anys anteriors. «Enguany som optimistes, dins del context econòmic amb l’increment de costos», assegura. A més, el president de Poma de Girona, exposa que aquest 2023 esperen poder modernitzar les instal·lacions.

El 90% de la producció d’IGP Poma de Girona es ven al mercat nacional, és a dir supermercats, principalment. Entre un 6% i un 8% de les pomes es venen a mercats centrals, com Mercabarna, Mercagirona, Mercasevilla... Finalment, entre un 2% i un 4% dels productes son exportats. El Regne Unit es manté com el mercat estranger més important malgrat el Brexit. A més, països com: Israel, Colòmbia, Perú o Aràbia Saudita son altres dels principals compradors de les pomes gironines.