El preu de la llum mitjà que pagaran per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista pujarà aquest dilluns fins als 132,07 euros per megawatt hora (MWh), cosa que suposa un 76,68% més que els 74,75 euros/MWh d’aquest diumenge. En la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista –el denominat ‘pool’– se situarà aquest dilluns en 134,98 euros/MWh. El preu mínim, de 87,9 euros/MWh, es donarà entre les 03.00 i les 04.00 hores, mentre que el preu màxim es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan serà de 186,21 euros/MWh.

A aquest preu del ‘pool’ s’hi afegeix la compensació a les gasistes, que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat que són al mercat lliure, tenen una tarifa indexada, que per a aquest dilluns se situarà en -2,91 euros/MWh.

Rebaixa per l’excepció ibèrica

En absència del mecanisme de l’‘excepció ibèrica’ per posar un límit al preu del gas per a la generació d’electricitat, el preu de la llum a Espanya seria de mitjana d’uns 146,62 euros/MWh, cosa que suposa 14,55 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així el 9,92% menys de mitjana.

El ‘mecanisme ibèric’, que va entrar en vigor el 15 de juny passat, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, cobrint així el pròxim hivern, període en què els preus de l’energia són més cars.

En concret, l’‘excepció ibèrica’ fixa un camí per al gas natural per a generació d’electricitat des d’un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.