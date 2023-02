El programa «Accelera Pime» i l’oficina Accelera Pime Rural Girona (OAP-Rural) ja estan plenament en marxa a les comarques gironines. Quatre tècnics contractats per la Diputació de Girona, a través del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, han començat a treballar arreu del territori amb l’objectiu d’impulsar la digitalització de les petites i mitjanes empreses i del sector dels autònoms dels municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació gironina.

Les tasques d’assessorament personalitzat són gratuïtes i poden proporcionar solucions tecnològiques per a les empreses que tenen la intenció de potenciar l’ús d’eines digitals. Cada tècnic té un àmbit territorial definit i, a partir d’aquí, va atenent in situ o en línia les empreses interessades per informar-les sobre les ajudes i solucions disponibles, així com fer-los el diagnòstic de la maduresa digital del seu negoci. Les pimes i els autònoms poden contactar-hi a través del correu electrònic accelerapime@ddgi.cat.

Aquest programa disposa de vuit espais físics, amb oficines a les diverses seus dels consells comarcals gironins –en el cas de la Garrotxa i el Ripollès, a les agències que tenen delegada l’activitat de promoció econòmica– i amb un espai virtual amb continguts en l’àmbit de la digitalització. La diputació ha informat que, a través del lloc web, s’hi donaran a conèixer properament les formacions, jornades de treball en xarxa (networking), tallers i xerrades organitzades en el marc d’aquest programa, que té una durada prevista de dos anys.