La Generalitat ofereix per primer cop formació gratuïta a mida per a les empreses gironines amb l'objectiu que se'n beneficiïn 6.000 treballadors. A diferència dels programes que hi havia fins ara, les empreses no assumiran part de la formació dels empleats. La iniciativa s'articula al voltant del programa CONFORCAT a MIDA, que impulsa el Departament d'Empresa i Treball, i que es concretarà en una convocatòria de subvencions arreu de Catalunya dotada amb 21 milions d'euros. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, s'ha reunit amb les dues patronals gironines per explicar-ne els detalls. "L'objectiu és donar resposta a les demandes i necessitats de les empreses a curt termini, millorar la competitivitat i retenir el talent", ha subratllat.

El programa pioner CONFORCAT A MIDA es gestiona des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. S'adreça sobretot al sector industrial i al de serveis a les persones, però com ha avançat Vinaixa, també s'obre a la resta. Ofereix formació a mida per a treballadors en actiu, que per primera vegada és 100% gratuïta per a les empreses (és a dir, que a diferència d'abans, no hauran d'assumir-ne part del cost).

La voluntat d'aquest programa és que les empreses, associacions, gremis i patronals s'adrecin al consorci per demanar cursos a mida, amb l'objectiu "de millorar la competitivitat i retenir el talent", ha concretat el secretari de Treball. Gràcies a la línia de subvencions de 21 milions d'euros, les empreses rebran una ajuda del 100% per tirar endavant la formació, i disposaran d'un any per dur-la a terme.

Enric Vinaixa ha concretat que a principis de març ja es publicarà la convocatòria de subvencions. Per explicar-ne els detalls al territori, precisament, el secretari de Treball i la directora del Consorci, Ariadna Rectoret, s'han reunit aquest dimarts amb els representants de les dues patronals gironines, Pimec i Foeg.

"El programa CONFORCAT recull tots aquells elements de flexibilització perquè la formació sigui realment a mida, s'adapti a les necessitats de les empreses i doni resposta a les seves demandes a curt termini", ha subratllat Vinaixa. L'objectiu, ha avançat el secretari de Treball, és que entre 5.000 i 6.000 treballadors es beneficiïn de les formacions contínues que s'impulsin a través del CONFORCAT.

El president de la patronal Foeg, Ernest Plana, per la seva banda, ha recordat que "la manca de personal especialitzat" és un dels reptes que arrosseguen les empreses gironines. I que ara, aquest programa permetrà donar-hi resposta a cost zero per als empresaris.

El CONFORCAT A MIDA, però, no és l'única novetat que s'afegeix a l'oferta del Consorci. En paral·lel, la Generalitat també ha impulsat un altre programa pioner. S'ha batejat com a PROJECTA'T i s'enfoca a donar assessorament i orientació als treballadors en actiu. En aquest cas, la Generalitat hi destinarà 10 milions arreu de Catalunya.

Vinaixa ha subratllat, sobretot, els avantatges que PROJECTA'T donarà a les petites i mitjanes empreses. "A diferència de les grans companyies, moltes pimes no disposen dels recursos per projectar la carrera professional dels seus treballadors; ara, aquest programa permetrà cobrir aquest buit", ha afirmat.

Gairebé 17.000 treballadors

L'any passat, gairebé 17.000 treballadors gironins van beneficiar-se de tota l'oferta que ofereix el Consorci per a la Formació Contínua, i van participar en algun dels seus programes subvencionats. D'aquests, la gran majoria -vuit de cada deu- tenien feina i el 66,8% eren dones.

S'espera que aquest 2023 els programes de formació del Consorci també assoleixin les mateixes xifres. Entre d'altres, a través d'aquests cursos, els treballadors obtenen certificats de professionalitat, habilitacions per a sectors en concret o milloren el coneixement d'idiomes.

L'any passat, a les comarques gironines, per branques d'activitat, els programes de formació del Consorci que van tenir més seguiment són els de serveis socioculturals i a la comunitat, els d'administració i gestió, els de sanitat o els de comerç i màrqueting. Gairebé la meitat dels treballadors que van seguir-ne algun tenien estudis universitaris (29%) o bé l'ESO i el graduat escolar (21%).

De fet, ha recordat que "la manca de personal especialitzat" és un dels reptes que arrosseguen les empreses gironines, i que aquest programa permetrà donar-hi resposta.