AgroBank, la divisió especialitzada en el sector agroalimentari de CaixaBank, va finançar el conjunt de la cadena agroalimentària de Girona amb 1.090 milions d’euros el 2022, fet que suposa un increment del 105,6% en comparació amb l’exercici anterior, segons informa l’entitat bancària.

A Girona més de 7.250 agricultors o ramaders són clients de l’entitat. La demarcació disposa de 13 oficines especialitzades AgroBank i un equip de més de 68 gestors especialitzats. A més, l’entitat té actualment a disposició dels seus clients gironins 138,5 milions d’euros en crèdits preconcedits, amb disponibilitat immediata, perquè aquests puguin dur a terme els projectes necessaris per impulsar els seus negocis.

«L’important increment de la xifra de finançament reflecteix l’aposta de CaixaBank pel sector agroalimentari i per ser a prop dels nostres clients. L’any 2022, que ha estat marcat per la incertesa generada per la invasió d’Ucraïna, el sector agro espanyol ha tornat a estar a l’altura», assegura el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González.

Des de l’entitat afirmen que AgroBank no només ofereix suport financer, «sinó també la planificació conjunta, l’ajuda a la formació i l’especialització per prestar un servei realment útil».