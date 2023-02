El centre tecnològic Eurecat Girona ha desenvolupat una impressora de fabricació additiva, sense necessitat de motlles ni utillatges de cap tipus, específica per al sector biomèdic. Aquesta impressora permet la personalització i el monitoratge de tot el procés per a la impressió de materials, d’alta complexitat, per a implants ossis.

Es tracta d’una impressora 3D que ofereix una «màxima precisió en la fabricació», segons detallen des d’Eurecat. A més, la nova impressora compta amb sensorització avançada per facilitar el control de qualitat, que combina tecnologies digitals i industrials per millorar els processos de producció, «d’acord amb les tendències que marca la indústria 4.0», afirma Eurecat. El projecte està pensat per poder personalitzar la impressora i adaptar-la a les necessitats específiques que tinguin les empreses del sector biomèdic i biotecnològic, acompanyant-les en els ajustos i en la posada en marxa definitiva. A més, segons assegura el centre tecnològic, el projecte s’inscriu en un cupó d’implementació de la indústria 4.0 impulsat per Acció i està previst que tingui recorregut en el sector biomèdic i biotecnològic, mitjançant una nova generació de bio-impressores dissenyades i fabricades per Eurecat. Més de 650 professionals Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l’experiència de més de 650 professionals que generen un volum d’ingressos de 50 milions d’euros anuals i dona servei a prop de 2.000 empreses, com R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització o consultoria tecnològica. El centre tecnològic compta amb instal·lacions a Girona, Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca.