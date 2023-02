La Generalitat, l'Ajuntament de Blanes i el comitè d'empresa de Nylstar han creat una taula per reindustrialitzar la tèxtil. L'objectiu és trobar una solució que garanteixi el futur de l'empresa i la continuïtat dels treballadors, després que fa escassos dies es conegués que la companyia havia entrat en concurs de creditors. Consideren que la reindustrialització de Nylstar para per aconseguir nous projectes per la tèxtil i mantenir així la seva activitat industrial.

Fa tan sols una setmana es va fer públic que l'empresa entrava en concurs de creditors, amb un deute acumulat d'uns 10 milions d'euros. Els treballadors relataven que l'administrador concursal els havia fet saber que la intenció és aplicar un ERO d'extinció de tota la plantilla. Aquest dimarts a la tarda la Generalitat, l'Ajuntament, el comitè i els sindicats es van reunir per buscar alternatives a aquesta situació, en una trobada que va començar a les sis de la tarda i es va allargar fins quarts de deu de la nit. Nylstar entra en concurs de creditors i els sindicats temen la fi de la tèxtil de Blanes Per part de la Generalitat, hi van assistir els secretaris de Treball i d'Empresa i Competitivitat, Enric Vinaixa i Albert Castellanos, a més del director general de Relacions Laborals, Òscar Riu. Pel que fa a l'Ajuntament, a més de l'alcalde Àngel Canosa, a la trobada hi van participar el secretari municipal, els tinents d'alcaldia i regidors dels diferents partits que integren el ple de Blanes. A més, el president del comitè d'empresa de Nylstar, Xavier Cherino, també va assitir a la reunió, acompanyat dels secretaris generals a Girona dels tres sindicats que hi tenen representació; Belén López (CCOO), Maxi Rica (UGT) i Gabriel Tejada (DOMUM). Nous inversors L'alcalde, Àngel Canosa, explica que fa mesos que s'hi està treballant en aquesta situació, ja que "malauradament, molts l'esperàvem". Canosa assegura que la prioritat és trobar una solució al moment d'incertesa que viuen els més de 80 treballadors de la companyia. "Viuen amb una incertesa absoluta la seva situació econòmica a partir d'avui", exposa. El punt de partida per reimpulsar la tèxtil de Blanes és trobar nous inversors. "La Generalitat està treballant a la recerca d'inversors que puguin tornar no només la seguretat laboral a aquestes famílies, sinó també generar més ocupació pel nostre municipi", assegura l'alcalde. Canosa va agrair la suma d'esforços que s'han unit per treballar en la solució. "Aquesta és la feina que continuarem fent sense aturar-nos, amb un calendari que ha de ser el més proactiu possible, i sempre amb els treballadors", afirma. La pròxima trobada s'espera que se celebri la setmana vinent. De fet, l'Ajuntament de Blanes ha anunciat que aquest mateix dimecres la Generalitat s'ha posat de nou en contacte amb el consistori per agendar la pròxima reunió, la primera de la taula per a la reindustrialització de la tèxtil.