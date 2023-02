El grup tèxtil Inditex, propietari de marques com Zara o Pull&Bear, ha pactat amb els sindicats majoritaris un augment dels salaris mínims garantits per al personal de les seves botigues per cobrar entre 18.000 i 24.500 euros anuals, segons l'antiguitat i el rang de responsabilitat. A més, l'empresa d'Armancio Ortega ha acordat oferir un paquet de millores socials als treballadors que inclou 450 euros per naixement de fill, fins a 170 euros mensuals per a llar d'infants, fins a 170 euros mensuals per a menjador escolar, 200 euros l'any per material escolar per cada fill d'entre 3 i 18 anys, fins a 500 euros per a fills amb estudis universitaris, 600 euros d'ajuda a l'adopció internacional i 200 mensuals per familiar a càrrec.

L'acord assolit entre Inditex i els sindicats majoritaris a l'empresa preveu 18.000 euros per als treballadors en botiga amb menys de 18 mesos d'antiguitat, 20.000 euros pels que portin entre 18 mesos i 48 mesos, 22.000 euros per als de més de 48 mesos i l'opció d'arribar als 24.500 mínims en el cas de treballadors amb funcions de responsabilitat. A aquestes quantitats s'hi sumen els plusos personals, interns o els sistemes d'incentius i comissions. En concret, s'augmenta un mínim de l'1,4% el sistema de comissions de totes les cadenes. Així mateix, Inditex ofereix 12 euros l'hora amb descans per als contractes de dilluns a dissabte en els que es demani treballar un diumenge, que podran ser de 24 euros l'hora si no es retornen les hores. El preu serà el mateix per als festius. Pels contractes de dilluns a diumenge, aquest dia treballat es cobrarà a 10 euros. D'altra banda, el grup Inditex s'ha compromès amb els sindicats a regular els descansos per oferir més caps de setmana lliures.