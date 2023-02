Potenciar la marca a Europa. Aquest és un dels objectius que es marca Liquats Vegetals, empresa de Viladrau dedicada a la producció i distribució de begudes vegetals, a mitjà termini, començant per la fira Biofach, que se celebra a Nuremberg (Alemanya), del 14 al 17 de febrer, i que comptarà amb la presència de la companyia gironina.

L’empresa actualment exporta entre un 25% i un 30% de la seva producció. Malgrat que la companyia és present a més de 35 mercats de tot el món, l’europeu, actualment, no és un dels més importants. De fet, pel que fa a les exportacions de la marca, els Estats Units i el Canadà es troben al capdavant.

Liquats vegetals ja fa anys que participa en la fira Biofach. Des de la companyia relaten que aquest esdeveniment és un bon escenari per presentar els productes a clients potencials d’Europa, un mercat que volen potenciar a curt-mitjà termini.

El saló d’alimentació ecològica que se celebra a Alemanya és considerat el més important del sector ecològic al món. L’edició de 2022, va comptar amb 2.132 expositors de 94 països i més de 24.000 visitants professionals de 137 països.

Tres empreses gironines

A banda de Liquats Vegetals, dues empreses més de les comarques gironines seran presents a la fira la pròxima setmana: Ecobasics, companyia de Sant Gregori de productes ecològics variats, i Pirinat, empresa de Campdevànol productora de carn ecològica.

En total, 12 empreses catalanes participaran en la fira sota la marca agroalimentària «Catalunya, on l’ecològic és cultura». Segons detallen des del Govern, tots els expositors «han hagut de superar els estrictes criteris d’admissió exigits pel certamen, de manera que la participació en el saló ja representa per a empreses i productes un segell de distinció i qualitat». De fet, aquesta dotzena d’empreses compten amb la certificació ecològica per part del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Líder a Espanya

Amb un volum de negoci de 991 milions d’euros, Catalunya és líder a Espanya en indústria transformadora i comercialitzadora de producció agroalimentària ecològica, segons afirma el Govern. En els darrers 10 anys, la superfície ecològica catalana ha crescut un 207%, mentre que en el mateix període a l’Estat espanyol va ser 48% i a Europa un 60%.