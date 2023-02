L’habitatge nou a Girona s’enfila i ja frega el preu de Barcelona

El preu dels habitatges d’obra nova van pujar a les comarques gironines durant el 2022 fins a arribar a gairebé equiparar-se amb les xifres de Barcelona. El preu del metre quadrat útil a Girona va ser de 4.684 euros, un 25,9% més que l’any 2021. Aquesta xifra és molt similar a la registrada a Barcelona, on el metre quadrat útil es va situar en una mitjana de 4.796 euros. Si es compara amb les dues demarcacions catalanes restants, Girona va registrar un preu molt superior. A Tarragona el preu del metre quadrat útil va ser de 2.958 euros, mentre que a Lleida de 2.351 euros, segons indica l’estudi d’oferta d’habitatge de nova construcció de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE).

Pel que fa al preu de venda, Girona també registra xifres molt similars a Barcelona i per sobre de la mitjana catalana. A les comarques gironines el preu de venda es va situar el 2022 en 376.023 euros, un 16,9% més que l’any anterior. A Barcelona el preu va ser de 389.716 euros, a Tarragona de 244.164 euros i a Lleida de 210.299 euros.

D’altra banda, les mitjanes de superfície registrades a les quatre províncies són força similars. Els habitatges dels municipis estudiats de la província de Lleida van obtenir la mitjana més alta de superfície (86,5 m²). Els municipis de la província de Tarragona van assolir la segona posició en la mitjana de superfície (85,3 m²). Girona va obtenir la tercera posició en la mitjana de superfície (82,5 m²) i, finalment, amb la superfície més reduïda (79,6 m²) se situen els habitatges dels municipis estudiats a la província de Barcelona.

Per sota de les necessitats

Pel que fa a l’oferta d’habitatges d’obra nova, l’estudi ha registrat 928 promocions, 87 menys que l’any anterior, amb 8.181 habitatges en venda, un 30% més que el 2021. Les xifres constaten, per tant, que les promocions que s’inicien tenen un nombre d’habitatges més elevat en comparació amb anys anteriors. L’APCE assegura que l’oferta d’habitatge a Catalunya «continua per sota de les necessitats». Per tipologia d’habitatges, l’informe indica que gairebé la meitat dels habitatges en oferta són de tres dormitoris i dos banys.

Per demarcacions, la majoria d’habitatges de nova construcció es concentra a Barcelona (730 promocions i 6.190 habitatges), seguit de Girona (85 promocions i 982 habitatges), Tarragona (81 promocions i 692 habitatges) i Lleida (32 promocions i 317 habitatges). La superfície mitjana dels habitatges a la venda l’any 2022 va ser de 80,7 metres quadrats.

Les hipoteques cauen un 22%

Els préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges van disminuir al desembre un 22,3% interanual a Catalunya, situant-se com el mes de l’any en què es va experimentar un major descens. Aquestes dades reflecteixen una evolució molt similar a la mitjana nacional, on es va registrar un decreixement d’un 22,5%. En concret, a Catalunya, es van autoritzar un total de 4.591 préstecs hipotecaris per a la compra d’habitatges durant desembre, segons mostren les dades del Col·legi Notarial de Catalunya.