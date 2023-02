«L’objectiu de la nova llei és incrementar en un 25% la xifra de ‘start-ups’ que es creen anualment»

El Congrés va aprovar al desembre la llei de start-ups. Quines conseqüències pràctiques tindrà?.

Moltíssimes. Hem estat veient com a Alacant, per exemple, hi ha un ecosistema favorable per a l’emprenedoria, capaç d’atraure talent internacional. I això és el que volem potenciar justament amb la llei de start-ups. Aquesta llei classifica per primera vegada què és una start-up i dona una sèrie d’avantatges fiscals als emprenedors i als inversors, perquè les start-ups són empreses que des del primer dia han de competir a nivell global per tecnologia, per talent i per inversió. I allà necessitem crear un ecosistema diferent per afavorir el naixement d’aquestes empreses, però sobretot el seu creixement. Una de les mesures de la llei de start-ups és el visat dels nòmades digitals, una cosa que serà beneficiosa per als llocs preferits per teletreballar. I a nivell global Espanya el que vol és competir per ser un país preferit pel talent, pels emprenedors i els inversors.

Han calculat l’impacte d’aquesta nova llei?.

L’any passat es van crear a Espanya 14.000 start-ups i l’objectiu és incrementar aquesta xifra abans del 2025 entre un 20% i un 25% gràcies a la llei. Però també és veritat que tan important és el número com la dimensió. També volem ajudar que aquestes empreses tinguin més recorregut i que es converteixin en empreses més grans. I aquí tenim mesures complementàries a la llei de start-ups, com el fons Next Tech, pensat per a les scaleups, aquestes empreses que ja han passat l’etapa primera de ser start-ups i estan en fase de creixement. Volem que no hagin de marxar perquè no troben finançament. Per a això el fons Next Tech compta amb 4.000 milions d’euros.

Un dels seus objectius és que l’economia digital arribi al 40% del PIB. En quin punt estem?.

Calculem que aquest any ja representarà al voltant del 23%, anem a bon ritme. Si la part de l’economia digital fos un sector vertical, seria el segon sector de més contribució al PIB nacional, només per darrere de la construcció. Per passar d’aquest 23% al 40% no significa que hàgim de crear només empreses de l’àmbit tecnològic, sinó que hem de digitalitzar tots els sectors.

Una de les palanques que es preveuen són els fons europeus i la sensació és que estan trigant a arribar a les empreses.

Ja no és que ho digui jo, és que són xifres objectives: Espanya és el país que està executant els fons amb més rapidesa de tot Europa, perquè és el primer país que ha sol·licitat el tercer desemborsament. Va ser el primer país que va aprovar el pla de recuperació, el juliol del 2021, i ens van donar 9.000 milions d’avançament; el desembre del 2021 es va fer la primera revisió i ens van donar 12.000 milions; i el juny del 2022 es va alliberar el segon pagament amb 15.000 milions més; i ara hem arribat al tercer pagament. Estem executant al ritme que havíem dit, perquè el pla de recuperació t’obliga a unes fites molt agressives...

I per què creu llavors que hi ha aquesta sensació?.

En primer lloc, insisteixo que ja estan arribant. Hem trigat un any en el disseny i preparació dels mecanismes, i aquest any ha de ser l’any d’impacte. Però també cal tenir en compte que estem fent coses diferents i, sobretot, de manera diferent. I cal recordar que una part dels fons s’ha repartit a les comunitats autònomes i que, per tant, la responsabilitat és compartida. Aquí ens estem trobant una dificultat real, i és que, de cop, el mateix equip de persones ha de gestionar deu vegades més pressupost. Aquesta Secretaria d’Estat tenia 300 milions i ara en gestiona 3.000 per any, amb les mateixes persones i les mateixes lleis. Però això no és excusa perquè executem, com hem fet, creant nous mecanismes. Hem llançat els Perte, per exemple, que costen d’articular però que permeten dinàmiques diferents. Tot això és complex per dissenyar-ho i articular-ho, però una vegada que està fet, arriba amb eficiència. Un exemple és el kit digital, que és el projecte que està arribant amb més impacte a tot el territori. Ja hem distribuït més de 790 milions que són a les butxaques de les pimes espanyoles.

De què arribarà a ser capaç la intel·ligència artificial?.

Bé, ara la gent comença a entendre de què va la intel·ligència artificial i les capacitats sorprenents que té. Tot i que, realment, és com quan es va inventar l’electricitat, que ningú sabia per a què arribaria a utilitzar-se en el futur. Crec que estem en aquest moment. Del que hem d’assegurar-nos és que això no es fa suposant un risc existencial per a les persones ni un risc d’exclusió, i que no hi hagi uns que guanyin i altres que perdin. I aquí nosaltres estem molt atents per governar aquests processos des de la visió humanista. És a dir, que la tecnologia ha d’estar al servei de les persones, no al contrari.

Una excessiva regulació no ens pot situar en desavantatge davant els Estats Units i la Xina?.

No, perquè, miri, els mateixos xinesos han començat a regular els deepfakes. Al final la regulació ha de buscar un equilibri. Evidentment, si et passes regulant, estàs matant la innovació, però si no fas res, el mal a futur que una intel·ligència artificial sense cap condició pot provocar a la societat és gran generant discriminació, generant fins i tot manipulació mental... Parlem d’intel·ligència artificial aplicada a les neurotecnologies. Tot això crea uns riscos i és com el canvi climàtic, que arriba un moment en què o fas alguna cosa ja, o no serem a temps de revertir-ho.

Què opina del ChatGPT??

El ChatGPT és un exemple molt pròxim, que la gent ha pogut provar, de les capacitats de la intel·ligència artificial, tot i que també ha posat al mirall totes les seves limitacions. No pensa, reprodueix on s’ha entrenat, s’inventa referències acadèmiques, és incapaç d’entendre un acudit i resoldre’l, per tant, estem encara molt lluny del que és una intel·ligència de veritat generalista. El que ens diu és que posant moltíssima capacitat de càlcul i moltíssimes dades, som capaços d’automatitzar la recerca d’informació, la qual cosa ens ha de fer pensar també quines són les competències que hem d’ensenyar als nostres fills. Si el ChatGPT aprova, tot i que sigui justet, la Selectivitat, caldrà plantejar-ho. És com pretendre que avui dia un arquitecte estigui en un examen d’arquitectura fent els càlculs a mà amb un llapis i un paper en lloc de la calculadora científica. De la mateixa manera que ja no s’aprenen els noms dels reis gots, perquè ho pots anar a buscar la Viquipèdia, el que t’està dient ChatGPT és que, més que els coneixements, que es podran anar a buscar, el que s’haurà d’ensenyar són altres capacitats.

Quines serien?.

El World Economic Forum diu que necessitarem el que es coneix com les cinc C. El pensament computacional, que és la capacitat d’entendre les dades i interpretar-les; el pensament crític, que és tremendament important per distingir una notícia veritable d’una de falsa; el pensament creatiu, la capacitat de crear coses noves; la capacitat de col·laborar entre persones diferents i intel·ligències diverses; i la capacitat de comunicar. Si el ChatGPT és capaç de fer-me una redacció molt raonable, aquest és el mínim estàndard que hem d’exigir i l’ésser humà ha de fer-ho millor. Com? Sent més creatiu, sent capaç d’innovar.