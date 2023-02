Les petrolieres baten rècords de beneficis esperonades per la guerra d’Ucraïna

Els bancs, les petrolieres i els fabricants d’armes. Els tres sectors conformen la santíssima trinitat que està fent més caixa en aquests temps convulsos de guerra a Europa, una guerra que ha contribuït decisivament a esperonar la crisi energètica, l’espiral inflacionista i els tipus d’interès, fenòmens estretament relacionats que ajuden a explicar els resultats estratosfèrics obtinguts l’any passat pels tres sectors mentre el gruix de la societat s’empobria. Només entre les sis petrolieres privades més grans del món, els seus beneficis s’acostaran el 2022 als 200.000 milions d’euros, una xifra mai vista gràcies a l’efecte de la guerra d’Ucraïna en els preus del gas i del petroli, així com al repunt de la demanda després dels pitjors anys de la pandèmia.

La britànica BP ha estat la darrera a fer públics els seus comptes de l’any passat, saldats amb un benefici rècord de 25.800 milions d’euros, més del doble que el 2021. Una tendència que han compartit les seves competidores. La també britànica Shell va anunciar fa uns dies els millors resultats en 115 anys d’existència: va guanyar 37.000 milions d’euros. Igual que Exxon, la primera companyia d’hidrocarburs dels Estats Units i la segona en capitalització del món per darrere de Saudi Aramco. Exxon es va embutxacar un benefici superior als 52.000 milions, un 142% més que l’any anterior. «Clarament ens hem beneficiat d’un mercat favorable», va dir als inversors el conseller delegat, Darren Woods.

Preus estratosfèrics

En el cas de Chevron, el benefici va fregar els 34.000 milions d’euros, mentre que en el de ConocoPhillips, també nord-americana, va superar els 16.000 milions, el més alt per a la companyia en una dècada. TotalEnergies, que completa el sextet del que en anglès s’anomena «Big Oil» -un grup en el qual alguns inclouen també la italiana Eni-, també va aconseguir l’any passat els beneficis més importants de la seva història, 19.000 milions. «La crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna s’ha traduït en preus estratosfèrics, especialment del gas, però també del petroli, cosa que explica aquests resultats», assegura Carlos Torres Díaz, analista en cap per als mercats del gas i l’electricitat de la consultora noruega Rystad.

Les companyies europees en particular han concentrat el seu negoci en els últims temps en el gas, considerat per la Unió Europea com un «combustible de transició» cap a les renovables, menys contaminant que el petroli. Tant en la producció com en l’exportació, particularment del gas natural liquat (GNL), que es transporta en vaixells metaners i s’ha convertit en la principal alternativa al gas rus que arribava a Europa per gasoducte. Aquests preus del gas, esperonats per la competència entre els compradors europeus i asiàtics, han arribat a estar 10 vegades més alt del normal.

La guerra ha tingut un efecte inqüestionable en els preus, segons l’analista de Rystad. «Els preus van començar a pujar el 2021 perquè Rússia va començar a reduir el subministrament a Europa, però tot es va exacerbar amb l’explosió al Nordstream 1 i les sancions per castigar la invasió», afirma Torres Díaz. «Tot això ha coincidit amb una producció menor de la prevista als reactors nuclears francesos i les hidroelèctriques del continent per l’escassa d’aigua, cosa que ha contribuït a augmentar els preus dels hidrocarburs», afegeix.

Petició d’apujar els impostos

Els obscens beneficis de les petrolieres han fet que als Estats Units es renovin les veus que insten a gravar els seus «guanys extraordinaris», una assignatura encara pendent tot i que Joe Biden ha arribat a suggerir-ho fent referència als pocs impostos que les grans petrolieres paguen a el país. Al Regne Unit sí que els paguen, després que el govern conservador de l’exprimer ministre, Boris Johnson, imposés un gravamen del 25% a aquests beneficis inesperats. Però ho va fer únicament a aquells derivats de la seva producció de gas i petroli al mar del Nord, gairebé sense importància per al negoci de les seves companyies globals.

El més preocupant, en qualsevol cas, és que davant de la bonança actual alguns semblen estar replantejant-se els seus compromisos per reduir les emissions de diòxid de carboni. BP va anunciar recentment que pensa prendre’s les coses amb més calma. En lloc de reduir la seva producció de combustibles fòssils un 40% per al 2030, ara promet reduir-la només un 25%. I tot això mentre augmenta la inversió en projectes d’hidrocarburs. Manca veure si altres segueixen la seva estela. «De moment no és una tendència al sector, almenys a Europa», diu Mariano Marzo, membre del Consell d’Administració de Repsol.