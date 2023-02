Previsió per a la collita del 2023 a Ucraïna

Com sabem, Ucraïna està en guerra des de fa gairebé un any i encara que molts dels seus agricultors segueixen sembrant, les collites de cereals han estat i s’espera que seran menors per dues raons clares, les dificultats per sembrar i treballs de preparació i collita, així com per la baixa rendibilitat, segons va dir el president de l’Associació Ucraïnesa de Cereals (UGA) durant la seva intervenció al Paris Grain Conference, organitzada per Argus Media a París.

El President de l’Associació va avançar que els agricultors ucraïnesos només obtenen 80 dòlars per tona de blat de moro, mentre que al final de la cadena, el blat de moro cotitza al voltant de 300 dòlars als mercats, principalment per l’augment considerable en el cost del transport. UGA estima que el 2023, la collita de cereals fregarà els 50-53 milions de tones, dels quals 18 serien de blat de moro i 16 de blat. Davant d’aquestes xifres cal recordar que el 2022 va ser de 65 milions i el 2021 es va arribar al rècord històric de 106 milions. Aquestes dues reduccions consecutives són conseqüència fonamentalment d’una menor superfície sembrada. El 2022 es va sembrar un 25% menys que el 2021 com a conseqüència del conflicte bèl·lic, la manca de combustible i la destrucció de part de maquinària agrícola. Pel que fa a les oleaginoses, l’associació va apuntar que la producció de colza i soja es podria mantenir estable al voltant de 3 milions cadascuna. En relació amb el gira-sol, es podria registrar un descens.